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Архангелогородцы нашли связь между влюбленностью и карьерой

«Чтобы забыться — с головой в работу», — 12% северян уверены, что безответная любовь может способствовать карьерному росту. 

Три года назад только 17% работодателей считали, что влюблённость не влияет на работоспособность сотрудников. Сейчас такого мнения придерживаются в 2 раза чаще (33%). Каждый четвёртый работодатель (24%) утверждает, что влюблённость положительно сказывается на трудоспособности, а каждый пятый (18%) — что отрицательно.

 Сотрудники чаще говорят о том, что зависимость между влюбленностью и результатами работы существует. Каждый второй архангелогородец считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру: 4 из 10 респондентов (41%) уверены, что это скорее препятствует профессиональному развитию, а 12% отмечают, что скорее способствует. 31% опрошенных считает, что неудачи на личном фронте не влияют на достижения в работе.

 Взаимосвязь между счастливой любовью и карьерой видят ещё больше (63%): 6 из 10 опрошенных (58%) отмечают, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному развитию, а 5% — что скорее препятствуют. 25% респондентов говорят, что взаимная любовь не сказывается на карьерном росте.

(фото с https://st-urman.ru

08 июль 07:37 | : Будни

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