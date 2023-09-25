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Архангелогородцы мечтают скинуть домашние дела на роботов

Чаще всего россияне мечтают автоматизировать уборку, приготовление еды и мойку посуды.

 Среди домашних дел, уже подвергшихся автоматизации в домах архангелогородцев, — уборка, приготовление пищи и мытье посуды. Роботы-пылесосы и другие гаджеты для клининга уже есть у 15% опрошенных, каждый десятый рассказал о наличии мультиварки, хлебопечки и посудомоечной машины. Ставшие привычными стиральные машины намеренно не включены в опрос

Отказаться от уборки вручную хотели бы 29% северян. 8% респондентов мечтают автоматизировать приготовление еды, 7% — мытье посуды. По 2% хотели бы роботизировать ремонт, вынос мусора, уход за домашними питомцами, смену постельного белья, сушку одежды, закупку продуктов. Среди других домашних дел, которые домохозяева хотели бы автоматизировать, — открывание и запирание замков, въездных ворот, поднятие шлагбаумов, включение и выключение света, передача показаний счетчиков, открывание и закрывание штор, регулирование температуры в помещении.

 22% не готовы передать домашние обязанности технике. 5% мечтают автоматизировать все свои домашние обязанности.

 Женщины чаще мужчин мечтают, чтобы уборка и приготовление еды дома были автоматизированы. Мужчины чаще готовы скинуть на роботов все свои домашние дела.

06 ноябрь 08:51 | : Будни

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