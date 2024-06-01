В субботу Архангельск восхитится охотничьими собаками

А именно на выставке охотничьих пород. Дефиле четвероногих друзей в столице Поморья пройдет уже в 69-й раз. Подробности от издания «Регион 29»:

- 29 июня на острове Краснофлотский состоится 69-я Архангельская областная выставка охотничьих собак.

Начало мероприятия запланировано на 10 часов утра на территории за «Архангелом». Выставка будет интересна всем любителям животных, посетить ее могут все желающие.

Организатором выставки выступает Архангельская региональная общественная организация охотников и рыболовов «Поморье».

(фото с https://huntportal.ru)