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"Единая Россия" встала на защиту несчастного медведя из Вельска

Недавно в социальных сетях появилась информация, что в Вельском районе охотники удерживают медведя в клетке, которого используют для притравки охотничьих собак.

В 2018 году в России вступил в силу закон, запрещающий контактную притравку собак, во время которых животные получали серьёзные травмы и зачастую погибали. С того времени тренировка охотничьих собак возможна только в охотничьих угодьях и способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причиняющим им вреда. Должно быть соблюдено главное правило, чтобы пёс не должен доставать до животного — только знакомиться с его запахом, отрабатывать поиск и преследование.

Буквально в конце прошлой недели активисты из Вельского района забили тревогу. Некоторые охотники удерживают на своей территории медведя, который используется для притравки собак. Активисты выразили переживания, что медведь живёт в тесной клетке, и его кормят недостаточно качественно. 

По этому поводу было составлено соответствующее обращение в органы внутренних дел и прокуратуру. Этим вопросом заинтересовались и депутаты от фракции «Единая Россия», которые уверены, что животные должны содержаться в соответствующих условиях. 

«В законе чётко определены правила, при которых возможна тренировка охотничьих собак и содержание диких животных. В них отражены требования к организации, содержанию животных, способам тренировки. По факту содержания медведя в Вельском районе сейчас проводится проверка со стороны правоохранительных органов. Будем внимательно следить за развитием этих событий», - отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Воронцов.

17 май 15:28 | : Политика / Скандалы

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