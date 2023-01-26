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"Чаевые" в России: кто щедр

Суммы чаевых за год выросли. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Чаще всего россияне оставляют чаевые в ресторанах и кафе: небольшую сумму сверх счета платят 72% опрошенных, причем каждый третий делает это всегда (33%), а 39% — иногда. Каждый второй (51%) дает «на чай» водителям такси: 12% поступает так всегда, а 39% — иногда. 44% респондентов благодарят деньгами курьеров (11% — всегда, 33% — иногда), а 39% — мастеров салона красоты (15% — всегда, 29% — иногда). Каждый третий оставляет чаевые на заправках и автомойках (11% — всегда, 22% — иногда). Реже всего «на чай» дают служащим отелей: так поступает 30% россиян, причем 8% — всегда, а 22% — иногда.

 Впрочем, именно в гостиницах суммы «на чай» самые высокие: в среднем сотрудникам оставляют 400 рублей. В ресторанах сверх счета дают 275 рублей, в салонах красоты — 215. Средняя сумма чаевых для курьера — 120 рублей, для таксиста — 115, для сотрудника автомойки или заправки — 75 рублей.

 По сравнению с 2022 годом, размер чаевых вырос во всех сферах, кроме отелей: здесь сверх счета оставляют меньше, чем в прошлом году, на 6%.

(фото с https://fb.ru/post/culture/2021/9/7/327066

19 февраль 07:53 | : Будни

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