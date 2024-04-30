Архангельский «Водник» ушел в отпуск перед юбилейным сезоном

Спортивная гордость всего Поморья сделала это, проведя вчера заключительную тренировку. Подробности от издания «Регион 29»:

- На протяжении последних трех недель шла работа над развитием хороших физических кондиций у игроков «Водника». Также спортсмены отрабатывали технические и игровые элементы.



— В ходе тренировочного сбора ребята с полной самоотдачей отработали все моменты, позволяющие нам более качественно войти в следующий этап подготовки к новому сезону, — подвёл итог главный тренер «Водника» Иван Максимов.



«Водник» выйдет из отпуска ровно через месяц, 24 июня. Именно тогда начнется основной этап подготовки к новому хоккейному сезону, который для архангельского клуба будет юбилейным.