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Архангельский «Водник» ушел в отпуск перед юбилейным сезоном

Спортивная гордость всего Поморья сделала это, проведя вчера заключительную тренировку. Подробности от издания «Регион 29»:

- На протяжении последних трех недель шла работа над развитием хороших физических кондиций у игроков «Водника». Также спортсмены отрабатывали технические и игровые элементы.

— В ходе тренировочного сбора ребята с полной самоотдачей отработали все моменты, позволяющие нам более качественно войти в следующий этап подготовки к новому сезону, — подвёл итог главный тренер «Водника» Иван Максимов.

 «Водник» выйдет из отпуска ровно через месяц, 24 июня. Именно тогда начнется основной этап подготовки к новому хоккейному сезону, который для архангельского клуба будет юбилейным.

 

25 май 14:10 | : Будни

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