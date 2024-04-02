Архангельский "Водник" расчехлился перед фанатами

О встрече руководства и игроков именитого клуба со своими преданными болельщиками рассказывает издание «Регион 29»:

- Участие во встрече приняли министр спорта Архангельской области Алексей Аксёнов, директор регионального центра спортивной подготовки «Водник» Роман Клобуков, главный тренер «жёлто-зелёных» Иван Максимов, капитан команды Евгений Дергаев и игроки архангельского клуба.

Подводя итоги прошедшего сезона, Иван Иванович похвалил своих подопечных, отметив, что в каждом матче они выкладывались на полную. Также он искренне и тепло поблагодарил болельщиков клуба.

— Вас становится всё больше, и это здорово — благодаря вашей преданности мы достигаем лучших результатов. Те почти десять тысяч, которые приходили на нашу последнюю домашнюю игру, — это не 12-й игрок, это уже 32-й игрок! Поддержка придавала нам сил и на выездных матчах. Особенно это видно было в Москве, где практически весь сектор был в жёлто-зелёных тонах. За это низкий вам поклон и спасибо большое, — обратился он к фанатам «Водника».

Как настоящий профессионал, Иван Максимов очень сдержанно отвечал на вопросы по поводу судейства финального матча, которое, отметим, многим показалось неоднозначным. Онлайн-баталии между фанатами хоккея с мячом не утихают до сих пор. Вопрос этот, разумеется, и сегодня был вынесен на обсуждение.

— Это неправильно говорить, что «нас засудили». Мы делаем свою работу, а судьи — свою. И не нам оценивать, как они её выполняют. Мы всегда отталкиваемся от собственной игры. Если мы не стали чемпионами, то мы прежде всего ищем ошибки в себе, в своей игре. Ни один игрок «Водника» также не станет говорить в подобном ключе — я им запрещаю, — пояснил Иван Максимов.