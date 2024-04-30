Митрополит Корнилий сослужил Патриарху Кириллу в Москве

24 мая 2024 года, в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день также отмечаются День славянской письменности и культуры и тезоименитство Святейшего Патриарха Кирилла.

По прибытии в Храм Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл поклонился чудотворной Тихвинской иконе Божией Матери, установленной в центре храма. Чудотворный образ 21 мая по благословению Его Святейшества был принесен в Москву из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря.

Его Святейшеству среди сонма архипастырей сослужил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

В богослужении участвовали представители Поместных Православных Церквей: митрополит Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь); архимандрит Стефан (Диспиракис) (Иерусалимская Православная Церковь); архимандрит Серафим (Шемятовский) (Православная Церковь Чешских земель и Словакии); протоиерей Даниил Андреюк (Православная Церковь в Америке).

В храме присутствовали: заместитель председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко; полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев; председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий; председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям С.А. Гаврилов; губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; депутат Государственной Думы ФС РФ, советник мэра г. Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства, куратор Программы строительства православных храмов в г. Москве В.И. Ресин; член Совета Федерации ФС РФ А.Г. Ярошук; председатель Московской городской Думы А.В. Шапошников; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И. Сучков; первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» В.В. Михайлов; председатель Общественного совета федерального партийного проекта «Старшее поколение», директор Департамента здравоохранения Правительства Российской Федерации И.Н. Каграманян; заместитель министра территориальной политики Московской области И.С. Харьков; заместитель главы Всемирного русского народного собора С.Ю. Рудов; вице-президент Российского союза химиков А.Г. Гурьев; президент Российской ассоциации производителей минеральных удобрений А.А. Гурьев; старший вице-президент — финансовый директор ГМК «Норильский никель» С.Г. Малышев; и.о. генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино» А.В. Потемкин; председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная» М.М. Иванов.

Среди молившихся в Храме Христа Спасителя были председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, священнослужители, монашествующие, игумении и насельницы женских монастырей, многочисленные миряне.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев).

На телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения о тезоименитом Святейшем Патриархе Кирилле:

«Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышатися гласу моления нашего, и молитве, и помиловати раба Твоего, ныне тезоименитаго Святейшаго Патриарха Кирилла благодатию и щедротами Твоими, и исполнити вся прошения его, и простити ему вся согрешения вольная и невольная: благоприятным же быти мольбам и милостыням его пред престолом владычествия Твоего, и покрыти его от враг видимых и невидимых, от всякия напасти, беды и скорби, и недугов избавити, и подати здравие с долгоденствием: рцем вси, Господи, услыши и помилуй.

Призри, Владыко Человеколюбче, милостивным Твоим оком на раба Твоего Святейшего Патриарха Кирилла: и услыши моления наша с верою приносимыя, яко Сам рекл еси: вся елико моляшеся просите, веруйте, яко приимите, и будет вам, и паки: просите и дастся вам: сего ради и мы, аще недостойнии, уповающе на милость Твою, просим: даждь благость Твою, ныне тезоименитому рабу Твоему Святейшему Патриарху Кириллу: и исполни благая желания его, мирно же и тихо в здравии, и долгоденствии вся дни его соблюди: рцем вси, скоро услыши и милостивно помилуй.

Благоприятно, яко кадило благовонное и яко тучная всесожжения, да будет, Всеблагий Владыко, благодарение сие наше пред величеством славы Твоея о Твоих благодеяниих, яже излиял еси изобильно на рабе Твоем, Святейшем Патриархе Кирилле, и припадаем и славословие Тебе, яко Богу приносим и умиленно вопием: избави ныне тезоименитаго раба Твоего и Церковь Русскую, им ведомую, от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов. Верным же чадом Ея безгрешное со здравием долгоденствие и во всех добродетелех преспеяние даруй, молим Ти ся, Всещедрый Царю, милостивно услыши и скоро помилуй».

Также на сугубой ектении были возглашены прошения о единстве Святой Руси.

Митрополит Ювеналий (Поярков) прочитал благодарственную молитву Господу Иисусу Христу, Богу нашему, о благодеяниях, на ныне тезоименитом Святейшем Патриархе Кирилле бывших: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякаго милосердия и щедрот, Его же милость безмерна и человеколюбия неизследимая пучина! Ко Твоему Величеству припадающе, со страхом и трепетом, яко раби недостойнии, благодарение Твоему благоутробию о Твоих благодеяниих на рабе Твоем, ныне тезоименитом Святейшем Патриархе Кирилле, бывших, ныне смиренно приносяще, яко Господа, Владыку и Благодетеля, славим, хвалим, поем и величаем, и припадающе, паки благодарим, Твое безмерное и неизреченное милосердие смиренно моляще. Да якоже ныне моления рабов Твоих прияти и милостивно исполнити сподобил еси, и во предняя в Твоей и искренняго любви и во всех добродетелях преспевающих, Твоя благодеяния вернаго раба Твоего ныне чествуемаго тезоименитого Святейшаго Патриарха Кирилла сподоби получити, Церковь Русскую им ведóмую, от всякаго злаго обстояния избавляя и мир и безмятежие тем даруя, Тебе со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Единосущным Твоим Духом во Единем существе славимому Богу, всегда благодарение приносити и преблагая глаголати и воспети сподобиши: слава Тебе, Богу, благодателю нашему, во веки веков».

Святейший Владыка вознес молитву о единстве Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес митрополит Зарайский Константин.

По окончании Литургии было совершено славление равноапостольным Мефодию и Кириллу, Святейший Владыка прочитал молитву Первоучителям Словенским.

Затем было возглашено многолетие тезоименитому Святейшему Патриарху Кириллу.

Митрополит Воскресенский Григорий огласил поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с днем тезоименитства и вручил Его Святейшеству старинную икону Спаса Нерукотворного и букет белых роз.

От лица Президента Российской Федерации В.В. Путина Святейшего Патриарха Кирилла поздравил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев, от имени Правительства Российской Федерации — заместитель председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Затем состоялось вручение церковных наград. Указом Святейшего Патриарха Кирилла Преосвященные архипастыри, отметившие памятные даты и особо потрудившиеся на благо Святой Церкви, были удостоены:

во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий — ордена преподобного Сергия Радонежского I степени;

во внимание к усердным архипастырским трудам, в связи с 70-летием со дня рождения и 25-летием архиерейской хиротонии митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф — ордена преподобного Серафима Саровского II степени;

во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 65-летием со дня рождения митрополит Орловский и Болховский Тихон — ордена преподобного Сергия Радонежского III степени;

во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения митрополит Челябинский и Миасский Алексий — ордена преподобного Сергия Радонежского III степени;

во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 70-летием со дня рождения викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия — ордена преподобного Сергия Радонежского III степени;

во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 60-летием со дня рождения епископ Муромский и Вязниковский Нил — ордена преподобного Серафима Саровского III степени;

во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий — ордена преподобного Серафима Саровского III степени;

во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 15-летием трудов в Московской Патриархии епископ Раменский Алексий, секретарь и викарий Патриарха Московского и всея Руси, настоятель Патриаршего подворья при храме преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке г. Москвы, — ордена преподобного Серафима Саровского III степени;

во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 55-летием со дня рождения епископ Плесецкий и Каргопольский Александр — Патриаршей грамоты.

«Еще раз всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником. Молитвами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия да хранит Господь веру православную в нашем народе. Аминь. Христос Воскресе!» — напутствовал Святейший Владыка участников богослужения.

По завершении богослужения в галерее за алтарем Храма Христа Спасителя Святейшего Патриарха Кирилла с днем тезоименитства поздравили участники движения «Патриаршие добровольцы», а также руководитель Московского георгиевского кадетского корпуса им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова полковник В.Ю. Бондюков и кадеты-жуковцы. Кадетский корпус существует в Москве с 1995 года, в настоящее время кадетские классы действует при школе № 1409.

Святейший Владыка поблагодарил и благословил молодежь.