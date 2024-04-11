Игорь Арсентьев: "Это праздник сердечной боли и гордости"

- Уважаемые северодвинцы! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днём Великой Победы!



Этот праздник отзывается в наших сердцах болью и огромной гордостью за своё Отечество. В страшные годы Великой Отечественной войны наша страна смогла преодолеть нечеловеческие испытания. Благодаря мужеству фронтовиков и упорной работе тыла мы сегодня живём на нашей земле, воспитываем детей, которые верят в добро и справедливость!



Сегодня звучат слова искренней благодарности нашим дорогим ветеранам за смелость, за волю к победе и бессмертный подвиг во имя жизни!



Добрые пожелания - детям войны, жителям блокадного Ленинграда, тем, на чью долю выпали суровые времена. Выстояв тогда, вы научили нас самому главному – верить в себя, в свою страну и ничего не бояться.



Вклад жителей Северодвинска в Победу оценён на самом высоком уровне. Наш город носит почётное звание «Город трудовой доблести».



И мы должны сделать всё, чтобы Россия была сильной и процветающей, а наши люди жили под мирным небом!



Сегодня, как и почти восемьдесят лет назад, на защиту нашей Родины, наших детей, жён и матерей вышли настоящие патриоты, которые проводят эти майские дни на передовой. Но они точно знают, что дома их ждут с победой. Сил вам, ребята, терпения и удачи. Мы с вами!

Глава администрации Северодвинска Игорь Арсентьев



