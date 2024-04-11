"Низкий вам поклон". Поздравление с 9 мая от Ивана Воронцова

- Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Архангельска!



От лица депутатов Архангельской городской Думы примите самые искренние поздравления с 79-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!



9 Мая – это священная дата, самая яркая и торжественная страница истории нашей страны. В этом празднике слились воедино выстраданная человеческая радость, слезы и душевная боль о невосполнимых утратах. Мы будем вечно помнить, какой ценой далась Победа – Победа в войне, ставшей самым суровым испытанием для всего мира.



Низкий вам поклон за мирное небо над головой, за то, что выстояли в страшной войне и возродили страну, за бесценный опыт и жизненную мудрость.



Мы гордимся, что живем и общаемся с вами, участниками тех исторических событий, учимся на ваших военных и трудовых подвигах быть преданными Родине, стойкими и мужественными.



Желаю вам доброго здоровья и долголетия. Пусть забота и внимание согревают ваши сердца!



С Днем Великой Победы, дорогие ветераны!



С праздником, уважаемые архангелогородцы!



Председатель Архангельской городской Думы И.А. Воронцов