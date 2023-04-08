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Время пришло. В Поморье закрываются все ледовые переправы

18 апреля на заседании оперативного штаба по координации действий и руководству работами в период ледохода, паводка и ледостава под председательством руководителя агентства ГПС и ГЗ АО Игоря Раченкова обсудили развитие ледохода и принятые меры по подготовке к возможному паводку в г. Архангельске, Приморском муниципальном районе, Лешуконском и Мезенском округах.

 О прогнозе погоды и развитии ледохода на реках области доложил начальник ФГБУ «Северное УГМС» Роман Ершов: «В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на реках Архангельской области не зафиксировано. По данным на 08:00 18 апреля, голова ледохода развивается ниже с. Красноборск, подвижки льда распространились до п. Березник».

 По информации Северного УГМС, в течение дня 18 апреля на Северной Двине на участке п. Пермогорье – п. Березник будут наблюдаться подвижки льда; ожидается развитие ледохода на участке п. Красноборск – п. Ракулка. На реке Ваге в течение 18 апреля на участке п. Шелашский – п. Шенкурск ожидается движение льда. Выход ледохода с реки Ваги на Северную Двину прогнозируется 20 апреля.

 О планируемых ледокольных работах доложил заместитель директора Архангельского филиала «Росморпорт» Василий Ильин: «Ледоколы «Капитан Чадаев» и «Капитан Евдокимов» находятся в готовности провести работу по спуску и разрушению льда в акватории порта Архангельск, затем ледоколы по необходимости займутся ликвидацией заторов и разрушением ледовых полей в районе железнодорожных и автомобильных мостов».

 О подготовке островных и заречных территорий к ледоходу и паводку отчитались представители г. Архангельска, Приморского муниципального района, Лешуконского и Мезенского округов. Во всех населённых пунктах, имеющих риск подтопления, сформирован запас продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости.

 Как доложил начальник архангельского Городского центра гражданской защиты Валерий Мурашев, в городском округе «Город Архангельск» по состоянию на 18 апреля остаются открытыми 3 ледовых пешеходных переправы: «лесозавод № 14 – Маймаксанский лесной порт», «24 лесозавод – 26 лесозавод», «Соломбальский машиностроительный завод – Хабарка». Также открыта 1 транспортная ледовая переправа «Маймаксанский лесной порт –Хабарка». Закрыты остальные пешеходные переправы, а также понтонная переправа «Лесозавод № 14 – Маймаксанский лесной порт». Два буксира ледового класса работают в соответствие с установленным расписанием по линиям: «22 лесозавод –23 лесозавод» и «Архангельск – Кего».

 В период ледохода транспортное сообщение с островными территориями городского округа «Город Архангельск» будет осуществляться с применением буксирных теплоходов по следующим переправам: «Кего – город», «Лесозавод № 14 – Маймаксанский лесной порт», «Соломбала – Хабарка». Уже началась перевозка людей с переправы «Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23, и по воскресеньям на этой переправе с 12:30 до 17:30 также осуществляются рейсы в Реушеньгу.

 В Приморском районе по состоянию на 18 апреля ещё действуют 4 пешеходные ледовые переправы: «Конецдворье – Рикасиха», «Ластола – Вознесенье», «Заручей – Кегостров», «Хабарка – Пустошь. Транспортные переправы открыты по линиям: «Конецдворье – Рикасиха», «Заручей – Кегостров», «Хабарка – Пустошь».

 На территории Мезенского муниципального округа еще функционируют автомобильные ледовые переправы через р. Мезень на автодороги «Мезень – Белогорский – Архангельск» и «Мезень – Азаполье», а также через р. Няфта на автодорогу «Мезень – Бычье». 

 В Лешуконском муниципальном округе грузоподъёмность транспортных ледовых переправ снижена до 5 и 10 тонн.

 По прогнозу Гидрометцентра России среднемесячная температура воздуха в мае в Архангельской области ожидается около нормы, в восточных районах выше нормы на 1° при норме +5, +10°; количество осадков предполагается около нормы при норме 40-66 мм.

18 апрель 16:59 | : Будни

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