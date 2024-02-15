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Среди архангелогородцев обнаружены трудоголики

7% архангелогородцев ходили в отпуск более 2 лет назад, еще 9% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы (хотя стаж работы это позволяет). Мужчины правом на отпуск пользуются реже: последний раз отдыхали более двух лет назад 9% мужчин и 4% женщин, ни разу не уходили в отпуска 12 и 4% соответственно.

 У 88% северян уход в отпуск не вызывает моральных терзаний перед руководством, коллегами и клиентами. Виноватыми ощущают себя лишь 3%. Мужчины — чуть чаще женщин (4 и 2% соответственно). Работающие до 34 лет — немного чаще тех, кто старше (5 и 3%). Переживаниями по поводу ухода в отпуск чаще делились руководящие работники, инженеры, врачи и медицинские сестры, бухгалтеры, а также квалифицированные рабочие.

 В целом же чувство вины за отпуск и 5 лет назад россиянам не было свойственно (85% не испытывали терзаний), сейчас же тех, кто спокойно уходит отдыхать, стало еще больше (88%).

(фото с https://lazarewa.ru

16 март 09:00 | : Будни

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