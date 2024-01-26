Архангельские учителя стали лояльней относиться к ЕГЭ

Противников ЕГЭ среди педагогов школ за год стало меньше.

63% северян отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались 17% опрошенных. Противников ЕГЭ больше среди респондентов старше 45 лет (73%). Положительно о ЕГЭ чаще отзывались респонденты моложе 34 лет (23%).



Среди родителей 10- и 11-классников 78% хотят отмены ЕГЭ. О преимуществах единого государственного экзамена говорит лишь каждый шестой (17%). Последние считают, что выпускникам школ из провинции стало легче поступать в столичные вузы.



Архангельские учителя критикуют ЕГЭ реже, чем в прошлом году. Вероятно, сказалось решение президента дать возможность выпускникам пересдать один из экзаменов в том же году на свой выбор.

(карикатура с https://dzen.ru/a/Xo3x2haJ7QlTUyUq)