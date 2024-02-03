Крепкая поморская дружба однокурсников пригодится в карьере

27% северян помогают однокурсникам с трудоустройством.

Отношения с однокурсниками поддерживают 6 из 10 выпускников архангельских вузов. Встречи выпускников альма-матер посещают 37%.



Дружба с однокурсниками нередко приносит пользу: 12%, задействовав эти связи, устраивались на работу, 27% сами помогали найти работу однокурсникам.



Чаще всего общаются, встречаются и помогают друг другу с работой выпускники очных (дневных) отделений вузов.



За помощью в трудоустройстве выгоднее обращаться к однокурсникам-мужчинам: 30% из них помогали с работой своим соратникам по вузу, в то время как среди женщин таких 21%.

(фото с https://pravda-news.ru)