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Крепкая поморская дружба однокурсников пригодится в карьере

27% северян помогают однокурсникам с трудоустройством.

Отношения с однокурсниками поддерживают 6 из 10 выпускников архангельских вузов. Встречи выпускников альма-матер посещают 37%.

 Дружба с однокурсниками нередко приносит пользу: 12%, задействовав эти связи, устраивались на работу, 27% сами помогали найти работу однокурсникам.

 Чаще всего общаются, встречаются и помогают друг другу с работой выпускники очных (дневных) отделений вузов.

 За помощью в трудоустройстве выгоднее обращаться к однокурсникам-мужчинам: 30% из них помогали с работой своим соратникам по вузу, в то время как среди женщин таких 21%.

(фото с https://pravda-news.ru)

28 февраль 07:34 | : Будни

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