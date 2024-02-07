Митрополит Корнилий; "Мы молимся за вас, воины"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 22 февраля встретился с личным составом отряда «Ратник» Северо-Западного округа Росгвардии. Архипастырь поздравил воинов с Днём защитника Отечества и вручил подразделению образ Христа Спасителя.

Ниже приводим полный текст архипастырского приветствия.

Дорогие братья воины!

Сердечно приветствую вас и поздравляю с Днем защитника Отечества!

Для нас большая честь и большая радость сегодня пребывать здесь, среди мужественных и отважных людей, посвятивших свою жизнь высокому воинскому служению. Избрать такой жизненный путь может лишь тот человек, который искренне любит свою страну и своих соотечественников, а наипаче в тревожное время, когда наша страна сражается против мировых недобрых сил, быть воином — это особенный подвиг, который могут понести лишь сильные не только телом, но и духом люди.

Что значит сила духа? В греческом и в некоторых других языках слово дух имеет смысл, схожий с такими понятиями как дыхание или дуновение. Сферу жизни, связанную с верой в Бога, называют духовной. В Евангелии — главной книге христиан — мы читаем: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Можно сказать, что дух определяет внутреннее содержание нашей жизни. Без духа нет жизни. Нынешняя борьба, которую ведет наша страна, это борьба в значительной степени духовная, борьба за идеалы и идеи, а не за территории, поэтому и воин, сражающийся на стороне правды и истины, должен быть сильным духом, и именно такими, как вы прекрасно знаете, всегда были русские воины, ратники.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, там, где по каким-то обстоятельствам иная сила может ослабнуть, только сила духа дает возможность одержать победу. «Удивительно: о силе духа говорили даже неверующие марксисты, призывая к тому, чтобы был сильный дух. Но как же можно было призывать к сильному духу, когда в дух не верили? — отмечает Предстоятель нашей Церкви. — Мы сегодня верим в дух. Верим, что человек имеет не только материальное, физическое тело, но и бессмертный дух, в котором и живет вся эта нравственная сила, способная подвигнуть человека к тому, чтобы душу свою положить за ближних своих. Ни в мозгах, ни в печени, ни в легких, ни в чем другом эта сила — она в духе человеческом».

Все вы физически крепки и развиты, знаете, как поддерживать телесную силу и применять ее, но ведь и дух нуждается в тренировках, над силой духа тоже надо работать. Господь Бог оживляет душу человеческую, напитывает ее энергией, когда мы посещаем храмы Божии и участвуем в церковных таинствах. Тренировать дух — это исполнять заповеди Божии, главная из которых это заповедь о любви к Богу и ближнему. Любить — это значит быть добрым, милосердным. Русские воины, по воспоминаниям пожилых людей, заставших Великую Отечественную войну, отличались от немцев тем, что имели снисхождение и милосердно относились даже к своим врагам, к пленным. И сегодня, как мы знаем, российское воинство не уподобляется противнику в бесчеловечии и звероподобной злости. Русский воин — это не разбойник, не убийца, он защитник истины и правды Божией. В Евангелии мы читаем о том, что воины спрашивали великого пророка и Предтечу Господня Иоанна о том, как им жить, чтобы быть добродетельными, и Креститель Христов ответил им очень простыми словами: «Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем». Это наставление актуально и сегодня, и дай Бог, чтобы оно запомнилось вам и всегда было в ваших сердцах.

Сегодня Россия с надеждой смотрит на вас, дорогие братья воины, Святая Христова Церковь за каждым богослужением возносит о вас сугубые молитвы Господу Богу.

Завершить свою речь хочу словами великого российского полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Он был верующим православным христианином и всегда уповал на помощь Божию, воспитывая в своих воинах настоящую силу духа. Запомним мудрый совет полководца: «Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит».

Пусть Господь мира благословит всех вас миром и всегда сохраняет вас и ваших родных и близких от бед и напастей. Здравия вам, крепости сил, силы духа и помощи Божией в нелегком воинском служении на благо Богохранимого Отечества Российского!

Призываю на всех вас, дорогие братья воины, Божие благословение!

(по материалам Архангельской епархии)