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Архангелогородцы ставят любовь выше денег

Только 1 из 5 жителей Архангельской области уверен, что в России следует разработать свое приложение для знакомств по типу американского, в котором могут зарегистрироваться лишь имеющие хороший кредитный рейтинг. 34% не видят необходимости в подобном приложении. 46% затруднились с оценкой.

 Между тем, прежде чем познакомиться с человеком для романтических отношений, 20% одиноких северян хотели бы знать кредитный рейтинг потенциального партнера: «Было знакомство мимолетное, где иногородний молодой человек заявил сразу, что взял в ипотеку квартиру и ищет себе девушку, которая будет помогать ему выплачивать». 55% не нуждаются в подобной информации: «Кредит и человеческие отношения — это разная история»; «Люди сами разберутся, кто им нужен, а кто нет!»; «Я сама банкрот»; «Я думаю, так многие мужчины останутся одиноки».

 Об уровне дохода своего потенциального партнера хотели бы знать 28% одиноких. 55% не интересна финансовая информация: «Доход в любой момент может измениться».

 Идею разработки приложения, в котором может зарегистрироваться только человек с хорошим кредитным рейтингом, поддержали 28% женщин и 16% мужчин. Идея выбирать партнеров по кредитному рейтингу также больше заинтересовала женщин (26% против 15% среди мужчин). Но еще более привлекательной для архангелогородок выглядит возможность знакомиться с учетом информации об уровне дохода (41 и 18% соответственно). Нужно отметить, что не всех мужчин оскорбляет подобная финансовая избирательность: «Это больше должно интересовать женщин, исходя из того, что чаще доход семьи несет на своих плечах мужчина».

(картинка с https://svadba1000.ru)

22 февраль 07:45 | : Будни

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