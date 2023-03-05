Жителей Архангельской области морально готовят к весеннему паводку

21 марта на заседании оперативного штаба по координации действий и руководству работами в период ледохода, паводка и ледостава под председательством руководителя агентства ГПС и ГЗ АО Игоря Раченкова о ходе работ по подготовке к ледоходу и антипаводковым мероприятиям доложили МинТЭК и ЖКХ Архангельской области, ФГУП «Росморпорт» и главы муниципальных районов.

О прогнозе погоды, запасах снега и состоянии льда на реках области доложил начальник ФГБУ «Северное УГМС» Роман Ершов: «В настоящее время на реках Архангельской области наблюдается ледостав (на отдельных участках рек с торосами и полыньями). Толщина льда по данным на 20 марта близка к среднемноголетним значениям и ниже до 19 см».

По информации Северного УГМС, распределение запасов воды в снеге на территории Севера Европейской части России характеризуется относительно ровным фоном. В процентном соотношении 70-101% от нормы. В прошлом 2022 году в этот период времени запасы воды в снеге оценивались в процентном соотношении 81-115%. Что касается нагромождений обломков льда, на данный момент на реке Северной Двине на участке с. Верхняя Тойма – г. Котлас значительно наторошенных участков не выявлено.

«С учетом особенностей замерзания рек, максимальных уровней воды при установлении ледостава прохождение ледохода на реках ожидается на обычных горизонтах. Долгосрочный прогноз сроков начала ледохода, максимальных уровней весеннего ледохода и половодья будет выпущен 4 апреля», — сообщил Роман Ершов.

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области до конца марта завершает завоз каменного угля и дизельного топлива в удалённые районы области на период весенней распутицы. Как доложил начальник отдела теплоснабжения и топливных ресурсов министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области Максим Маленьких, всего запланировано завести: 3180 тонн каменного угля в Мезенский, Лешуконский и Приморский районы; 6187 тонн дизельного топлива в Мезенский, Лешуконский, Приморский, Пинежский, Верхнетоемский и Шенкурский районы.

Как сообщил начальник ГКУ АО «Центр ГЗ» Михаил Дерягин, Центром гражданской защиты заключены контракты на ледокольные работы, а также на предоставление вертолётов и беспилотных летательных аппаратов на случай паводка.

Портовые ледоколы ФГУП Росморпорт в свою очередь технически готовы к ледокольным работам по спуску льда в устье реки Северная Двина», о чём доложил заместитель директора Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» Василий Ильин.

О подготовке объектов инфраструктуры Архангельского территориального управления ОАО «РЖД» к бесперебойной работе в паводковый период доложил заместитель начальника Архангельского отдела инфраструктуры Северной железной дороги Гусев Анатолий Валентинович: «Определены особо опасные места, где в период паводка возможны размывы и выход воды на железнодорожный путь. За каждым объектом закреплены ответственные из числа опытных работников. Также сформированы противоразмывные поезда. Организованы работы по уборке снега и вскрытию водоотводных сооружений от снега и льда».

О мерах по обеспечению жизнедеятельности населения островных и заречных территорий в период ледохода отчитались главы Вельского, Вилегодского, Ленского и Устьянского муниципальных районов. Для координации действий и руководства работами в период ледохода и паводка при муниципалитетах проводятся заседания комиссий и оперативных групп.

Жителей отдалённых территорий предупреждают о возможных неблагоприятных явлениях посредством информирования в районных СМИ, проведения разъяснительных работ, распространения памяток и размещения информации на интернет-сайтах муниципального образования и учреждений образования и культуры. Также до жителей доводится информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования через СМИ и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов.

Проверяется готовность пунктов для временного размещения для населения с подтопляемых территорий в случае паводка.

Приняты дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах, с которыми может быть ограничено транспортное сообщение: добровольные пожарные команды обеспечены всем необходимым имуществом и горюче-смазочными материалами.

На подтопляемых территориях проводится расчистка водопропускных каналов дорожной сети, расчистка от кустарника по периметру мостовых сооружений и иные работы.



