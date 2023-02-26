Синоптики и спасатели морально готовят жителей Поморья к ледоходу

13 марта члены оперативного штаба по координации действий и руководству работами в период ледохода, паводка и ледостава под председательством руководителя Агентства ГПС и ГЗ Игоря Раченкова обсудили готовность аварийно-спасательных служб, сил и средств к прохождению ледохода весной 2023 года.

По информации Северного УГМС, на реках Архангельской области толщина льда по данным на 10 марта близка к средним многолетним значениям и ниже. В настоящее время отмечается зимняя межень. В течение всех зимних месяцев интенсивность снегонакопления на большей территории Севера Европейской территории России отставала от нормы.

«С учётом особенностей замерзания рек, максимальных уровней воды при установлении ледостава прохождение ледохода на реках ожидается на обычных горизонтах. При формировании мощных, продолжительных заторов льда уровни воды могут достигать отметок неблагоприятного явления, при которых начинается затопление низкорасположенных участков», — доложил начальник ФГБУ «Северное УГМС» Роман Ершов.

По информации Северного УГМС, исходя из оценки запасов воды в снеге, максимальные уровни воды в Онеге, Северной Двине, Мезени и Печоре следует ожидать в пределах обычных значений и ниже. В значительной степени формирование высших уровней в период половодья будет определяться характером весны. Затопление части территории вдоль рек может вызвать интенсивное снеготаяние с обильными осадками при максимальных уровнях весеннего половодья. Вскрытие ледяного покрова и начало ледохода на реках Севера Европейской территории России ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним.

Как доложил начальник Центра обеспечения мероприятий гражданской Михаил Дерягин, силы и средства Центра ГЗ находятся в полной готовности: 37 аттестованных спасателей, аэросани и автомобили повышенной проходимости готовы к прохождению ледохода.

«Службы готовы на 100%. В случае неблагоприятной ситуации с паводком по экстренном вызову незамедлительно 6 человек, включая медика, выдвигаются со всем оборудованием, защитными и плавсредствами для оказания помощи населению», — доложил заместитель начальника Службы спасения им. И.А. Поливаного» Дмитрий Попов.

Архангельский арктический комплексный аварийно-спасательный центр и ГУ МЧС России по Архангельской области также ведут подготовку сил и средств для безопасного прохождения паводка. Это группировки личного состава, снаряжение спасателей, а также автомобили с высокой проходимостью, средства спасения на воде, аэролодки и другие плавсредства.

«Традиционно, с началом паводкоопасного периода для сопровождения головы ледохода, начиная с южных районов области, будет направлена оперативная группа», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Павел Захаров.

С населенными пунктами, которые попадают в зону отсутствия транспортной доступности, Центр ГЗ проводит проверку связи. В эту зону попадают 27 подразделений противопожарной службы, и здесь будут проведены мероприятия по дополнительному обслуживанию пожарной техники и оборудования с созданием запаса топлива.

С открытием навигации дополнительно все пожарные подразделения в административных центрах районов и округов будут обеспечены моторными лодками. Для населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, разрабатываются частные планы привлечения сил и средств.

Для предупреждения возможных деформаций и разрушений дорог и сооружений в период ледохода и паводка дорожным агентством «Архангельскавтодор» проводится уборка снежных валов на обочинах, подготавливаются дренажные прорези и трубы, укрепляются мосты, берега и насыпи.

Упрдор «Холмогоры» на подведомственных трассах организует круглосуточное дежурство в период прохождения паводка. Проводятся работы по уборке снега и отводу воды. Обследуются мосты, русла рек. Для проведения оперативных работ в период прохождения паводка подготовлена тяжелая техника и группы оперативного реагирования.