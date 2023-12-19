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Мнения архангелогородцев о состоянии российской науки разделились

32% архангелогородцев положительно оценили состояние российской науки: 2% считают ее мировым лидером, 30% уверены в том, что научная сфера в России стабильно развивается. 22% респондентов считают, что российская наука находится в застое, 18% — в полном упадке.

 Профессию ученого считают престижной 47% северян. Среди ученых и научных сотрудников в престижности своей профессии уверены 53% опрошенных.

 По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, о престижности профессии ученого россияне стали говорить немного реже: 47% сейчас, 53% в 2021 году (3 года назад все были поражены скоростью создания вакцины от COVID-19 в России). А вот среди сотрудников научной сферы уверенных в престижности профессии ученого стало больше: 53% против 38% в 2021 году.

08 февраль 08:02 | : Будни

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