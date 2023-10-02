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Большинство архангелогородцев поддерживают создание зоополиции

Законопроект об организации зоополиции — органа, который бы контролировал домашних питомцев, занимался устройством бездомных животных в приюты и рассматривал жалобы о нападении животных на людей, — дорабатывается и будет внесен в Госдуму до конца года.

74% архангелогородцев поддержали идею создания зоополиции: 39% полностью уверены в ее необходимости, 35% скорее уверены. Против подобного предложения выступили 26% опрошенных: 15% скорее против, 11% однозначно против. По их мнению, существующего законодательства вполне достаточно: «Есть все нормы КоАП РФ и УК РФ. Чего там расследовать. Надо ужесточать ответственность для хозяев за травмы, нанесенные их животными, — и все».

 Чаще остальных с однозначным одобрением идеи создания зоополиции выступали респонденты моложе 34 лет (51%). Женщины полностью поддерживают инициативу чаще мужчин (48 и 32% соответственно). Хозяева кошек и собак (по 46%) — чаще россиян, не содержащих четвероногих питомцев (34%).

(фото с https://subscribe.ru/group/klub-dlya-lyudej-u-kotoryih-doma-zhivut-koshki/14380393/

18 октябрь 10:44 | : Будни

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