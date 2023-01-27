Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий договорился о поставках икон и церковной утвари в храмы

Состоялась рабочая встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с руководителем художественно-производственного предприятия Русской православной церкви «Софрино» Андреем Потемкиным.

Архипастырь поблагодарил Андрея Владимировича за конструктивное взаимодействие с Архангельской епархией по различным вопросам, связанным с обеспечением храмов церковной утварью и иконами.

Андрей Потемкин в свою очередь выразил признательность митрополиту Корнилию за доброе соработничество и заверил архипастыря в готовности продолжать взаимодействие.

Отметим, что «Софрино» — основной производитель предметов церковного обихода. Это уникальное производство, не имеющее аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом. Труженики Патриаршего завода вносят свой вклад в дело возрождения Православия, заботясь о том, чтобы храмы и монастыри имели все необходимое для богослужения.

Сегодня «Софрино» — одно из крупнейших предприятий Подмосковья, соответствующее лучшим стандартам, современное и высокотехнологичное.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своих докладах неоднократно подчеркивал важность предприятия «Софрино» в жизни Русской Православной Церкви: «Софрино» — это уникальное предприятие, являющееся достоянием нашей Церкви. Надеюсь, что и в дальнейшем оно будет развиваться, творчески сочетая традицию и инновации, уделяя должное внимание правильному подбору кадров и их обучению».

(по материалам Архангельской епархии)

28 январь 10:15 | : Культура / Верую

Главные новости


Архангельск. Когда автобусы были большими
Архангельским инвалидам не светит бесплатный проезд в городском транспорте

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (295)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20