Митрополит Корнилий договорился о поставках икон и церковной утвари в храмы

Состоялась рабочая встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с руководителем художественно-производственного предприятия Русской православной церкви «Софрино» Андреем Потемкиным.
Архипастырь поблагодарил Андрея Владимировича за конструктивное взаимодействие с Архангельской епархией по различным вопросам, связанным с обеспечением храмов церковной утварью и иконами.
Андрей Потемкин в свою очередь выразил признательность митрополиту Корнилию за доброе соработничество и заверил архипастыря в готовности продолжать взаимодействие.
Отметим, что «Софрино» — основной производитель предметов церковного обихода. Это уникальное производство, не имеющее аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом. Труженики Патриаршего завода вносят свой вклад в дело возрождения Православия, заботясь о том, чтобы храмы и монастыри имели все необходимое для богослужения.
Сегодня «Софрино» — одно из крупнейших предприятий Подмосковья, соответствующее лучшим стандартам, современное и высокотехнологичное.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своих докладах неоднократно подчеркивал важность предприятия «Софрино» в жизни Русской Православной Церкви: «Софрино» — это уникальное предприятие, являющееся достоянием нашей Церкви. Надеюсь, что и в дальнейшем оно будет развиваться, творчески сочетая традицию и инновации, уделяя должное внимание правильному подбору кадров и их обучению».
(по материалам Архангельской епархии)