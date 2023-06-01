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У 80% архангелогородцев кризис невысыпания. Его причины

Служба исследований hh.ru и СБЕР ЕАПТЕКА провели совместный опрос трудящихся и узнали, что подавляющее большинство трудящихся столкнулись с проблемами сна и достаточно часто виной тому переработки, работа, долгий путь в офис и обратно. 

Итак, исследование показывает, что лишь 21% опрошенных жителей Архангельской области всегда высыпаются (это касается и будних дней, и выходных). Остальные 79% испытывают сложности: 42% заявили, что у них получается выспаться лишь иногда (пару раз в неделю), 7% раньше нормально спали, а сейчас нет, 14% высыпаются только в выходные за всю рабочую неделю. И наконец, у 16% вообще хронический недосып. Причем женщины на 3% чаще мужчин сталкиваются с перманентным расстройством сна, и они же на 5% чаще мужчин высыпаются исключительно в выходные. 

В разрезе профессий наибольшие проблемы с хроническим недосыпом наблюдаются у медиков, преподавателей и работников научной сферы (каждый пятый (по 19%) представитель из этих профессиональных областей). Близко к ним с подобной проблемой стоят юристы (16% представителей этой сферы пожаловались на ежедневный недосып), работники транспортной, маркетологи области (по 15%). С другой стороны, про здоровый сон и отсутствие проблем с ним чаще других заявляют представители рабочих профессий (41% положительных ответов), работники сферы безопасности и охраны (37%). 

Не высыпаются жители Архангельской области в рабочие дни по разным причинам. Лидирующая – трудящиеся по вечерам любят заниматься различными делами, которые не успевают переделать днем (30%). На втором месте – работа по вечерам и даже ночью. По этой причине не высыпается каждый пятый (19%) в регионе. На третьем месте – беспокойный сон, который может быть связан в том числе со стрессовыми ситуациями днём (на работе или в личной жизни). 

По какой основной причине вы не высыпаетесь?

  • Занимаюсь своими делами допоздна (просмотр сериалов, чтение, общение в соцсетях и т.п.) и поздно ложусь – 30% 
  • Много работаю, в том числе вечером и ночью – 19% 
  • Долго не могу уснуть – 9% 
  • Прерывистый сон: часто просыпаюсь и потом долго засыпаю – 15% 
  • Много нервничаю – 6% 
  • Не знаю, я достаточно сплю, но все-равно не высыпаюсь – 13% 
  • Ребенок будит ночью – 2% 
  • Другое – 6% (среди вариантов другое – долгая дорога с работы до дома, очень ранний подъем из-за работы, будят соседи\домашние животные). 
12 июль 08:00 | : Будни

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