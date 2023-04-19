Митрополит Корнилий освятил IT-парк САФУ

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 3 июля освятил IT-парк Северного Арктического федерального университета. Глава митрополии обратился к участникам события со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже.

Глубокоуважаемая Елена Владимировна, уважаемые преподаватели и студенты Северного Арктического федерального университета, сотрудники научно-технологического парка. Рад приветствовать всех вас на сегодняшнем важном событии.

Мы собрались здесь с тем, чтобы совершить общее духовное дело. В нашей стране закреплен принцип светскости образования, и это означает, что в стенах учебных заведений уважается религиозная свобода каждого человека. Выдающийся богослов и проповедник святитель Феофан Затворник еще в XIX столетии писал: «Свобода принадлежит лицу человека и составляет его характеристическую черту. Своими мыслями, желаниями, чувствами и соответствующими им делами должен заведовать сам человек. В этом смысле он сам для себя правительственное лицо». Продолжая мысль святителя Феофана, хотелось бы подчеркнуть, что все духовные дела должны совершаться только по свободной воле человека, и каждый должен иметь возможность свободно исповедовать веру. Мы можем радостно свидетельствовать о том, что в Северном Арктическом федеральном университете благодаря мудрым решениям руководства созданы все условия для того, чтобы студенты могли приобщаться к вере и свободно следовать своим убеждениям.

Пребывая в современном университетском научно-технологическом парке, который был создан для обеспечения защиты интересов России в Арктике, мы радуемся о том, что здесь в прекрасных условиях многие люди могут развивать свои Богом данные таланты и тем самым служить благу нашего Отечества. Будущее России зависит от того, насколько умны и образованны ее граждане, поэтому сегодня крайне важно создавать возможности для качественного технического и гуманитарного образования. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «образование — это единственная возможность вырасти и культурно и, что самое главное, — духовно. Ведь настоящее образование связывает нас с традицией, каким бы современным и инновационным оно ни было. Образование — это всегда связь с предыдущим поколением». Дай Бог, чтобы Северный Арктический федеральный университет всегда сохранял лучшие отечественные образовательные традиции и приумножал культурный капитал, доставшийся нам от предыдущих поколений, на благо России.

Сегодня мы желаем всем, кто занимается в научно-технологическом парке и участвует в специальных проектах, благословенных успехов. Глубокоуважаемой Елене Владимировне и всему руководству университета мы желаем помощи Божией в нелегких трудах. Пусть Господь мира всех вас благословит миром и благоденствием. Будьте всегда здоровы и Богом хранимы.

Благодарю всех вас за внимание и призываю на всех Божие благословение.

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После чина освящения архипастырь посетил лаборатории и аудитории, познакомился с разработками ученых и студентов САФУ. Экскурсию для высокого гостя провели ректор университета Елена Кудряшова и проректор по цифровой трансформации САФУ Оксана Бугаенко.

(по материалам Архангельской епархии)