Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий освятил IT-парк САФУ

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 3 июля освятил IT-парк Северного Арктического федерального университета. Глава митрополии обратился к участникам события со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже.

    Глубокоуважаемая Елена Владимировна, уважаемые преподаватели и студенты Северного Арктического федерального университета, сотрудники научно-технологического парка. Рад приветствовать всех вас на сегодняшнем важном событии.

    Мы собрались здесь с тем, чтобы совершить общее духовное дело. В нашей стране закреплен принцип светскости образования, и это означает, что в стенах учебных заведений уважается религиозная свобода каждого человека. Выдающийся богослов и проповедник святитель Феофан Затворник еще в XIX столетии писал: «Свобода принадлежит лицу человека и составляет его характеристическую черту. Своими мыслями, желаниями, чувствами и соответствующими им делами должен заведовать сам человек. В этом смысле он сам для себя правительственное лицо». Продолжая мысль святителя Феофана, хотелось бы подчеркнуть, что все духовные дела должны совершаться только по свободной воле человека, и каждый должен иметь возможность свободно исповедовать веру. Мы можем радостно свидетельствовать о том, что в Северном Арктическом федеральном университете благодаря мудрым решениям руководства созданы все условия для того, чтобы студенты могли приобщаться к вере и свободно следовать своим убеждениям.

    Пребывая в современном университетском научно-технологическом парке, который был создан для обеспечения защиты интересов России в Арктике, мы радуемся о том, что здесь в прекрасных условиях многие люди могут развивать свои Богом данные таланты и тем самым служить благу нашего Отечества. Будущее России зависит от того, насколько умны и образованны ее граждане, поэтому сегодня крайне важно создавать возможности для качественного технического и гуманитарного образования. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «образование — это единственная возможность вырасти и культурно и, что самое главное, — духовно. Ведь настоящее образование связывает нас с традицией, каким бы современным и инновационным оно ни было. Образование — это всегда связь с предыдущим поколением». Дай Бог, чтобы Северный Арктический федеральный университет всегда сохранял лучшие отечественные образовательные традиции и приумножал культурный капитал, доставшийся нам от предыдущих поколений, на благо России.

    Сегодня мы желаем всем, кто занимается в научно-технологическом парке и участвует в специальных проектах, благословенных успехов. Глубокоуважаемой Елене Владимировне и всему руководству университета мы желаем помощи Божией в нелегких трудах. Пусть Господь мира всех вас благословит миром и благоденствием. Будьте всегда здоровы и Богом хранимы.

    Благодарю всех вас за внимание и призываю на всех Божие благословение.

    ***

    После чина освящения архипастырь посетил лаборатории и аудитории, познакомился с разработками ученых и студентов САФУ. Экскурсию для высокого гостя провели ректор университета Елена Кудряшова и проректор по цифровой трансформации САФУ Оксана Бугаенко. 

(по материалам Архангельской епархии)

04 июль 09:19 | : Будни / Верую

Главные новости


Большие дела для самых маленьких. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вселенная Баха. Токката и фуга ре-минор, BWV 565

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (37)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20