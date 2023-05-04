Архангельский миссионер: "Выпускной еще не повод для пьянки"

Июнь. Школьники сдают экзамены, впереди выпускные. Традиционно они проходят в двадцатых числах, во время Петрова поста. Выпускной — что это за праздник? Как правильно его отмечать? Отвечает протоиерей Евгений Соколов, глава миссионерского отдела Архангельской епархии.

Я всегда говорю, что двадцатые числа июня превращаются в малый апокалипсис по стране. Действительно, малый апокалипсис. Давайте еще раз посмотрим на время. Что такое время не знает никто, философского определения времени нет. Прошлое ушло. Будущее не наступило. Настоящее ускользает. «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Вот, родился ребенок. Он вошел из небытия в бытие, в пространство и время. Он растет. Если мы посмотрим на реку времени, как она распределена, то первые семь лет жизни человека, до первого класса — это младенчество, когда ребенок полностью находится под влиянием родителей. Именно в это время закладываются основные черты характера: терпение, смирение, послушание, развитие аналитики и памяти.

Первое сентября в семь лет. Первый школьный звонок, и ребенок входит в детство. Что значит детство? Это когда влияние родителей намного уменьшается. Появляются авторитетные педагоги, одноклассники, и начинается процесс перевоспитания. Детство — это время от первого класса до окончания школы и выпускного бала.

Выпускной бал — это прощание с детством. Он обязательно должен проходить в стенах школы. Школьная летопись. «Пройдись по тихим школьным этажам. Здесь прожито и понято немало…» Здесь получил двойку, здесь подрались, здесь на отлично ответил... да мало ли... Сколько было событий в школе.

В этот день 11 «А» или «Б» класс собрался, чтобы расстаться навсегда. Вместе они никогда больше не соберутся: кто-то заболел, кто-то не смог, кто-то уже далече... И здесь можно задаться риторическим вопросом: уважаемые родители, уважаемые педагоги, уважаемые выпускники, с детством можно прощаться пьяным?

Что такое пьяный человек? Это человек, который урезал себе разум. Мы не молимся, не просим, чтобы Господь лишил нас немного зрения, немного слуха... и при этом соглашаемся добровольно лишать себя разума.

Почему-то решили, что должно быть весело. Возможно. Но не всегда.

Как принято было раньше? Я оканчивал сельскую школу. Всем нам подарили по книге. У этих книг было особое назначение. На первом чистом суперлисте, можно было написать друг другу пожелания. Когда начинался выпускной бал, мы пели, танцевали, общались... А потом собирались в одном из классов и все писали пожелания друг другу. И самая дорогая для меня книжка — это та самая книга детства. Она простенькая. Там этюды о природе, но самое главное — вот эти пожелания. Я открываю ее, и сразу река воспоминаний: вот это Веня Ермолаев написал, это — Юра Малашенко, это — Катя Смирнова, это — Таня Шубина и так далее.

А то, что происходит сегодня — это страшно. Всё превратилось в дискотеку.

Я помню свой выпускной вечер. Нас строго предупредили: «Ни грамма!»

Закончился выпускной бал, и мы спустились со школьного крыльца. Как сказала мне бабушка: «Оглянись! Ты уходишь из детства навсегда! Завтра тебя ждут другие вопросы: служить в армии, поступать или работать. Ты в юности».

Мы ушли со школьного двора, и каждый класс пошел в свою сторону. 10 «А» в одну, 10 «Б» — в другую (школа была десятилетка). Мой 10 «А» шел по железной дороге, и машинисты приветствовали нас. Мы махали им в ответ. Потом повернули обратно в поселок. Мы шли, и 10 «А» растворялся во времени и пространстве: от нас отделялись и уходили домой наши одноклассники. Нас было всё меньше и меньше. На краю поселка нас жило трое. Мы собрались втроем и долго болтали, понимая, что сейчас мы разойдемся и всё, 10 «А» больше не будет.

Таков закон времени. Не скажешь: «Останься маленьким».

И вот мы видим, во что превратили сегодня выпускной бал... Это надо так не любить своих детей, чтобы вместо прощания с детством устроить им пьянку. Причем пьют все вместе: и педагоги, и дети, и родители.

Помню, однажды, в одной из школ Коношского района во время миссионерских бесед с классами, я рассказал о своем выпускном вечере, и дети прониклись. Они предложили своим родителям: «Давайте в школе, но без спиртного». На что последовал вопрос: «А мы тогда чего делать будем?»

Какая дикость. Что делать? Конечно, в любом случае придется выходить из детства в юность. Но не так же пьяно и буйно, как это делается сейчас.

Давайте задумаемся. У многих впереди этот праздник. Как вы будете его отмечать? Необязательно быть всегда со всеми. Не бойтесь отделиться от толпы: снять скромный зал, посидеть с родителями сами, а может вас поддержат педагоги, кому более близка будет ваша идея. Спокойно посидеть поговорить там, без всякого ухарства и пьянки. Поговорить о прошедших годах. Вспомнить веселые и грустные истории: первая влюбленность, проваленная контрольная, первое выступление, мечты и планы на будущее. Как о многом можно поговорить!

Записала Мария Цыплакова

Фото с сайта Московской Патриархии







