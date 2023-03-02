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Эра милосердия. «ЭкоИнтегратор» ищет новый дом для спасенных хомячков

Есть еще среди нас несознательные личности, которые выбрасывают надоевших домашних питомцев на помойку. Наверное, в детстве не читали «Маленького принца»…

Очередная находка водителей мусоровоза регоператора «ЭкоИнтегратор» - совсем маленькие джунгарские хомячки. Они оказались выброшенными в контейнер.

 Хомяков в банке обнаружили в Архангельске по адресу: Почтовый тракт, д. 30 к.2. Животные могли погибнуть под прессом мусоровоза, если бы не внимательность водителя. Теперь малыши ждут нового хозяина с добрым сердцем – может быть, это вы?

 Если вы готовы забрать их себе, напишите в личные сообщения регоператору https://vk.com/ecotko29.

 Увы, это не первая такая находка за последние две недели. Совсем недавно была спасена черепаха Элеонора. Она уже нашла новый дом.

12 май 15:46 | : Будни

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