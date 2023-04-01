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Пинежане спасли старинную икону пророка Илии

    В Преображенскую церковь пинежской деревни Сульцы вскоре вернут образ святого пророка Божия Илии. Икону отреставрировала архангельский иконописец Тамара Зайкова.

    Старинный образ до революции украшал иконостас Преображенского храма в Сульце, а когда церковь разоряли при коммунистах, икону спасли от уничтожения, спрятав на повети в одном из домов. Дети владелицы этого дома в 2022 году вернули образ в местный храм.

    Образ требовал серьезной реставрации, жители деревни собрали средства на это благое дело и передали икону Тамаре Зайковой. Она выполнила работы и вернула образ священнику Сергию Корельскому. Клирик в ближайшее время доставит икону на ее историческое место — в Преображенский храм Сульцы.

    Сульца — деревня в Пинежском районе Архангельской области. Входит в состав Сосновского сельского поселения. Расположена в восточной части области на расстоянии примерно в 98 км по прямой от районного центра — села Карпогоры.

    В 1722 году в Сульце была освящена первая часовня Преображения Господня. С 1883-го стала действовать Спасо-Преображенская церковь. Затем в 1906 году построили новый храм в память этого же праздника. К слову, средства на строительство и благоустройство этого храма пожертвовал святой праведный Иоанн Кронштадтский. В советское время церковь разорили безбожники. Долгое время в помещении действовал деревенский клуб. В 2007 году в деревне был освящен новый домовый храм в честь Преображения Господня, а когда клуб освободил здание старинной Преображенской церкви, местные жители начали ее восстанавливать. 

(по материалам Архангельской епархии)

28 апрель 09:11 | : Культура / Верую

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