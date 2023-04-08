Глава Северодвинска не позволил выселить приют для животных

Сегодня Игорь Арсентьев совершенно случайно наткнулся в социальной сети на сообщение о готовящемся выселении севродвинского приюта для животных «Хвостики». У благотворителей скопились долги по аренде земельного участка. Не новость, а крик о помощи.

Реакция градоначальника была незамедлительной. Подчиненным в лице комитета по управлению имущество было дано указание разобраться в ситуации и не допустить принудительного выселения.

В долгосрочной же перспективе два имеющихся в городе корабелов приюта для животных – «Хвостики» и «Четыре лапы» - попадают под опеку Арсентьева, Решения по ним впредь будут приниматься комплексно, а аренда земли снижена, как минимум, на ближайший год.