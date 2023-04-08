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Глава Северодвинска не позволил выселить приют для животных

Сегодня Игорь Арсентьев совершенно случайно наткнулся в социальной сети на сообщение о готовящемся выселении севродвинского приюта для животных «Хвостики». У благотворителей скопились долги по аренде земельного участка. Не новость, а крик о помощи.

Реакция градоначальника была незамедлительной.  Подчиненным в лице комитета по управлению имущество было дано указание разобраться в ситуации и не допустить принудительного выселения.

В долгосрочной же перспективе два имеющихся в городе корабелов приюта для животных – «Хвостики» и «Четыре лапы» - попадают под опеку Арсентьева, Решения по ним впредь будут приниматься комплексно, а аренда земли снижена, как минимум, на ближайший год.

13 апрель 15:58 | : Будни

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