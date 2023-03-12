"Архангел" приглашает к паломничеству по петербуржским монастырям

Паломническая служба «Архангел» приглашает в путешествие к святыням Ленобласти. Богомольцы побывают в Санкт-Петербурге, посетят расположенные в городе и неподалеку от него монастыри.



Поездка продлится с 14 по 18 июня 2023 года. Группу будет сопровождать благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков.



Первую остановку паломники сделают в Александро-Свирском монастыре. Северяне познакомятся с историей обители, смогут поклониться ее святыням. Монастырь основан преподобным Александром в XV веке, строения обители — памятники архитектуры XVI — начала XX столетий.



На следующий день группа отправится в Петербург. Путешественники смогут помолиться в старинной Александро-Невской лавре, подать записки в часовне святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище, а также побывать в местах, связанных с именем святого праведного Иоанна Кронштадтского — в Иоанновском монастыре на Карповке, квартире отца Иоанна Сергиева и в Кронштадте.



Святой Иоанн Кронштадтский — наш земляк, уроженец пинежской деревни Суры. Неся пастырское служение в Кронштадте и Петербурге, он каждый год ненадолго возвращался в родную деревню. Стараниями всероссийского батюшки в Суре был построен женский монастырь, а в Архангельске открыто подворье обители.



На обратном пути паломники заедут в Тихвинский монастырь. Главная святыня Успенского монастыря — Тихвинская икона Божией Матери. Судьба чудотворного образа и ее почитание тесно переплетаются с историей не только Северо-Запада России, но и всей нашей страны. Икону почитали все правящие династии. Со времен посещения берегов Тихвины Василием III город называли «царским богомольем». Высочайшие особы приезжали в Тихвин вплоть до начала ХХ века. Образ часто называют «палладиумом России», народ всегда считал ее «крепкой помощницей» в ратных делах. «Воинская слава» Тихвинской иконы началась в XVII веке. Многие поколения русских солдат отправлялись на защиту Родины с образками, на которых была изображена Тихвинская икона Богородицы.



Дорога северян домой пройдет через Спасо-Прилуцкий монастырь в Вологде.Обитель основана в 1371 году в излучине реки Вологды учеником преподобного Сергия Радонежского — святым Димитрием Прилуцким. Это один из самых древних и больших монастырей Русского Севера, его постройки признаны комплексом памятников архитектуры XVI–XVIII веков, среди которых пятиглавый Спасский собор и Успенская церковь. В обители покоятся мощи ее основателя — преподобного Димитрия.



Узнать подробности и записаться в поездку можно на сайте www.arhpalomnik.ru или в группе «Архангела» в соцсети ВКонтакте.



Телефон для записи в поездку +7(911)658 98 22. Задать вопросы руководителю паломнической службы Ольге Вороновой можно по номеру +7(911)562 46 08.

