В архангельской колонии-поселении работают с подсознанием осужденных женщин

С осужденными колонии-поселения № 3 УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) прошло групповое психокоррекционное занятие по целеполаганию с использованием метода работы с подсознанием.

Психологи КП-3 впервые провели с осужденными женщинами арт-терапевтическое мероприятие при помощи нейрографики. Это психологический метод проявления человеческих мыслей и желаний посредством рисунка. Специалисты утверждают, что в привычном всем с детства процессе рисования можно выразить свои мысли, чувства, внутренние ощущения, даже если человек не обладает художественными способностями.

Перед работой психолог объяснила участникам правила нейрографики и результат, который в итоге они должны получить. Сначала осужденные определили свою цель, а сформулировав ее, стали переносить свои мысли на лист бумаги в виде геометрических фигур. При таком процессе и происходит проработка запроса рисующего.

- Использование таких методов позволяет лучше разбираться в собственном внутреннем мире, - комментирует психолог психологической лаборатории КП-3 УФСИН России по Архангельской области Яна Бойцева. – Человек без труда сможет нарисовать свои переживания и внутренние ощущения, а для этого используются только простые линии и различные фигуры. Осужденные учатся правильно ставить цели перед собой, реализовывать свои мечты, а также определять желания и стремиться к их исполнению.

Данная работа очень важна особенно с осужденными женщинами, так как у большинства из них цель одна, и она направлена на формирование семейных ценностей, восстановление связи с семьей и детьми.