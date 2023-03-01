Борода и усы как профессиональная "униформа"

Обладатели и усов, и бороды чаще всего встречаются среди барменов. Только усы чаще носят генеральные директора, инженеры и рабочие, только бороду — юристы. Гладко выбритых мужчин больше всего среди охранников и водителей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.



7 из 10 российских мужчин всегда гладко выбриты. Только усы украшают 5% опрошенных, только борода — 4%. Каждый пятый (21%) носит и усы, и бороду.



Только усы чаще всего носят россияне старше 45 лет (10%). И усы, и бороду — молодые люди до 34 лет (25%).



Чем лучше зарабатывают мужчины, тем больше среди них тех, кто отращивает и усы, и бороду: если среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их 17%, то среди тех, чей доход превышает 80 тыс. руб., — 23%.



С каждым годом число мужчин с усами и бородой увеличивается: по сравнению с 2016 годом их стало больше на 3 п. п., а по сравнению с 2009-м — почти вдвое.



Гладко выбритых мужчин больше всего среди охранников и водителей (87 и 82% соответственно). Только усы чаще других носят рабочие, генеральные директора и инженеры (по 7%), а также охранники (6%), водители и юристы (по 5%). Только бороду — бармены и юристы (по 10%), рабочие (8%), повара, логисты и официанты (по 7%). Как и в 2016 году, брутальный имидж чаще других выбирают бармены (среди них усы и бороду носит почти каждый третий — 31%), повара и дизайнеры (по 27%).



Впрочем, растительность на лице нравится далеко не каждой женщине. По данным SuperJob, чаще всего девушек привлекают гладко выбритые мужчины: в этом признались 39% опрошенных. Каждая пятая (19%) симпатизирует мужчинам с небольшой щетиной, 8% — мужчинам с бородой и усами. Лишь по 2% сообщили, что им нравятся только усы или только борода.



Обладателей и усов, и бороды чаще всего считают привлекательными девушки до 34 лет (12%), небольшой щетины — от 35 до 44 лет (24%), а усы больше всего нравятся женщинам старше 45 лет (4%).