Айфоны на работе: за и против

1 из 3 россиян моложе 34 лет готов отказаться от работы, но не от айфона. До 1 апреля сотрудники администрации президента должны заменить айфоны на смартфоны с операционной системой Android или ее аналогами из соображений кибербезопасности. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, готовы ли россияне отказаться от смартфонов Apple, если это будет одним из условий трудоустройства. В опросе приняли участие 1600 обладателей iPhone из всех округов страны.



47% владельцев айфонов откажутся от их использования, если это будет нужно для трудоустройства. Только каждому пятому не нужна работа, где запрещают пользоваться iPhone.



Женщинам айфоны нужнее: ради новой работы от американского девайса готовы отказаться 38% представительниц слабого пола и 55% мужчин.



Чем старше респонденты, тем меньше их смущает требование отказаться от смартфона Apple ради найма на работу: 34% среди россиян до 34 лет и 58% среди граждан старше 45 лет.



Владельцы айфонов с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц преданы своим девайсам меньше тех, чей заработок ниже: откажутся от продукции Apple ради трудоустройства 54 и 42% соответственно.