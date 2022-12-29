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Россияне до сих пор не готовы отказаться от наличных денег

Старшему поколению важнее носить при себе наличные, молодежи удобнее использовать безналичный расчет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

 78% россиян не хотели бы полностью отказаться от наличных денег. Только 13% опрошенных хотели бы перейти на безналичный расчет и не носить при себе наличных.

 Чаще остальных о нежелании отказаться от наличных говорили респонденты старше 45 лет (85%) и россияне с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (81%). Реже всего наличные нужны россиянам моложе 34 лет (56%).

 По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, с 2021 года число россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилось на четверть: с 18 до 13%. Похожую ситуацию SuperJob фиксировал в ковид: перейти на цифровые расчеты были готовы лишь 12%, основные опасения — финансовое мошенничество и нестабильная работа сервисов.

28 январь 07:56 | : Экономика

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