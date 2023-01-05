В Архангельской области эффективно действуют фотоловушки

С 14 июля прошлого года выросли штрафы за несанкционированное размещение отходов. Лица – как физические, так и юридические –, совершающие данные правонарушения, привлекаются к административной ответственности. Как это работает в нашем регионе?



Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области совместно с ЭкоИнтегратором в прошлом году закупили и установили фотоловушки для фиксации несанкционированного размещения отходов в регионе. С этого момента совместными усилиями удалось достигнуть следующих результатов:

- выявлено 29 нарушений;

- составлено 15 протоколов об административном правонарушении;

- 15 нарушителей привлечены к ответственности;

- 14 дел в производстве у правоохранительных органов;

- наложено штрафов на сумму 38 000 рублей.

(фото с https://agenda-u.org/)