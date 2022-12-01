Рождественские подарки пришли в беломорскую Патракеевку

Благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков передал подарки к Рождеству Христову для многодетных семей беломорской Патракеевки. Подарочные наборы приготовили активисты православного движения «Добровольцы Зимнего берега».
Священник вручил подарки коллективу местной школы, чтобы педагоги распределили их среди своих учеников. В подарках — комплекты новой детской одежды.
Отец Владимир пригласил педагогов в местный храм на рождественскую службу, которую он совершит в ночь на 7 января: «Благодарю педагогов за участие в восстановлении Успенского храма и приглашаю учителей на праздничную Литургию, ведь на Рождество Христово в старинном патракеевском храме не служили с 30-х годов XX века», — сказал отец Владимир.
Напомним, участники православного движения «Добровольцы Зимнего берега», зародившегося в Приморском благочинии в 2020 году, благоустраивают храмы в приморских деревнях, готовят помещения церквей к ремонту, очищают от мусора, строят места размещения волонтеров, привлекают внимание общественности к этой местности.
Патракеевка — это куст поселений на Зимнем берегу Белого моря, объединяющий старинные деревни Верховье, Кушкушару, Кадь, Кую и Козлы. Населенные пункты в основном расположены вдоль реки Мудьюги, в четырех километрах водного пути от Белого моря.
В XVII-XIX веках там на пожертвования прихожан выстроили два храма: в 1746 году — деревянный в честь святителя Николая Чудотворца, а в 1878-м — кирпичный Успенский. Никольская церковь в годы безбожия пришла в упадок, немало пострадала и Успенская: долгое время храм стоял без кровли. С 2012 года на средства благотворителей, прихожан и неравнодушных людей началось восстановление храма Успения Пресвятой Богородицы. Усилиями жертвователей и местных жителей в старинной церкви удалось восстановить кровлю, окна, двери. В храме регулярно бывают паломники, службы в нем совершает благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков.
Кроме того, на приходской территории в 2021 году открылась новая «Пилигрим-стоянка». Маленькая туристическая база принимает гостей в зимний и летний период. Планируется проведение на базе стоянки событийных мероприятий, размещение добровольцев. «Все средства, которые нам удастся получить за проживание групп, мы будем направлять на восстановление храмов Зимнего берега в деревнях Верховье, Кадь, Куя, Козлы», — заключила инициатор создания стоянки, глава паломнической службы «Архангел» Ольга Воронова.
(по материалам Архангельской епархии)