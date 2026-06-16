В Архангельск приходит "БАРСУК"

Сентябрь в столице Поморья обещает быть по-настоящему драйвовым. Совсем скоро наш город примет региональный фестиваль «БАРСУК» (Безграничная Архангельская региональная спортивная уличная культура).

Подготовку к событию обсудили на рабочей встрече советник губернатора Сергей Пивков, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и представители областной Федерации скейтбординга Илья Абакумов и Денис Рогов.

Что нас ждет?

Фестиваль пройдет с 4 по 6 сентября и объединит около сотни спортсменов со всей области.

4 сентября: форум в Молодежном центре (ул. Ф. Шубина, 9).

5–6 сентября: основные соревнования в скейтпарке Северного округа.

Участники будут состязаться в самых зрелищных дисциплинах: скейтбординг, трюковой самокат, агрессив-ролики и BMX.

Сергей Пивков, советник губернатора Архангельской области:

«Поддержка молодёжных инициатив — один из наших приоритетов. Здорово, что ребята сами создают такие проекты, которые развивают уличный спорт и объединяют активную молодежь. Мы обязательно поможем сделать этот фестиваль ярким и запоминающимся событием для всего региона».

Иван Воронцов, председатель Архангельской городской Думы:

«Городские власти всегда готовы идти навстречу таким инициативам. Мы обсудили организационные моменты, в частности, подготовку площадки в Северном округе. Наша задача — создать комфортные и безопасные условия для спортсменов. Уверен, что фестиваль станет отличной площадкой для обмена опытом и популяризации спорта среди молодежи».

Присоединяйтесь к спортивному празднику! Все подробности, программа и регистрация участников — в официальной группе организаторов: vk.ru/mall_skatepark



