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В Архангельск приходит "БАРСУК"

 Сентябрь в столице Поморья обещает быть по-настоящему драйвовым. Совсем скоро наш город примет региональный фестиваль «БАРСУК» (Безграничная Архангельская региональная спортивная уличная культура).

Подготовку к событию обсудили на рабочей встрече советник губернатора Сергей Пивков, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и представители областной Федерации скейтбординга Илья Абакумов и Денис Рогов.

 Что нас ждет?
 Фестиваль пройдет с 4 по 6 сентября и объединит около сотни спортсменов со всей области.
 4 сентября: форум в Молодежном центре (ул. Ф. Шубина, 9).
 5–6 сентября: основные соревнования в скейтпарке Северного округа.

 Участники будут состязаться в самых зрелищных дисциплинах: скейтбординг, трюковой самокат, агрессив-ролики и BMX.

 Сергей Пивков, советник губернатора Архангельской области:
 «Поддержка молодёжных инициатив — один из наших приоритетов. Здорово, что ребята сами создают такие проекты, которые развивают уличный спорт и объединяют активную молодежь. Мы обязательно поможем сделать этот фестиваль ярким и запоминающимся событием для всего региона».

 Иван Воронцов, председатель Архангельской городской Думы:
 «Городские власти всегда готовы идти навстречу таким инициативам. Мы обсудили организационные моменты, в частности, подготовку площадки в Северном округе. Наша задача — создать комфортные и безопасные условия для спортсменов. Уверен, что фестиваль станет отличной площадкой для обмена опытом и популяризации спорта среди молодежи».

 Присоединяйтесь к спортивному празднику! Все подробности, программа и регистрация участников — в официальной группе организаторов: vk.ru/mall_skatepark


17 август 14:38 | : Культура

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