В Архангельск приходит "БАРСУК"

Сентябрь в столице Поморья обещает быть по-настоящему драйвовым. Совсем скоро наш город примет региональный фестиваль «БАРСУК» (Безграничная Архангельская региональная спортивная уличная культура).
Подготовку к событию обсудили на рабочей встрече советник губернатора Сергей Пивков, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и представители областной Федерации скейтбординга Илья Абакумов и Денис Рогов.
Что нас ждет?
Фестиваль пройдет с 4 по 6 сентября и объединит около сотни спортсменов со всей области.
4 сентября: форум в Молодежном центре (ул. Ф. Шубина, 9).
5–6 сентября: основные соревнования в скейтпарке Северного округа.
Участники будут состязаться в самых зрелищных дисциплинах: скейтбординг, трюковой самокат, агрессив-ролики и BMX.
Сергей Пивков, советник губернатора Архангельской области:
«Поддержка молодёжных инициатив — один из наших приоритетов. Здорово, что ребята сами создают такие проекты, которые развивают уличный спорт и объединяют активную молодежь. Мы обязательно поможем сделать этот фестиваль ярким и запоминающимся событием для всего региона».
Иван Воронцов, председатель Архангельской городской Думы:
«Городские власти всегда готовы идти навстречу таким инициативам. Мы обсудили организационные моменты, в частности, подготовку площадки в Северном округе. Наша задача — создать комфортные и безопасные условия для спортсменов. Уверен, что фестиваль станет отличной площадкой для обмена опытом и популяризации спорта среди молодежи».
Присоединяйтесь к спортивному празднику! Все подробности, программа и регистрация участников — в официальной группе организаторов: vk.ru/mall_skatepark