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Рыбы поднялись в небо Поморья

В деревне Перхачево Приморского округа Архангельской области состоялся второй фестиваль «Рыбы в небе», посвящённый морскому промыслу и поморскому фольклору. Подробности у издания «Регион 29»:

- Мероприятие прошло в парке «Наше место» и стало частью проекта «Поморское лето: трио фестивалей», реализуемого Архангельской региональной молодежной общественной организацией Клубом исторической реконструкции «Рыкарь» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль объединил сотни жителей и гостей региона, представителей культурных и образовательных учреждений, общественных организаций, инициативных групп, а также малого и среднего бизнеса. Его цель — сохранение самобытности Русского Севера и развитие креативных индустрий с опорой на локальную идентичность.

Как отметила генеральный директор клуба «Рыкарь» Светлана Костык, концепция фестиваля основана на культурном коде Поморья, где рыба выступает ключевым символом и архетипом. Из-за расположения площадки в поле организаторы творчески обыграли идею, «запустив рыбу в небо», что стало основой для шествия-«нашествия» с фигурами рыб. 

В этом году ключевым событием вновь стало костюмированное шествие «Косяк рыб», в котором участники пронесли декоративных рыб под музыкальное сопровождение.

Фестиваль также включал ремесленные мастер-классы, показы традиционных промыслов, театрализованные программы, концерты, выставки и интерактивные площадки. Участники могли научиться прядению, морским узлам, созданию моделей поморских судов и другим традиционным навыкам.

Среди участников были и семьи из Архангельской области, включая творческие объединения и инициативные группы. Отдельное внимание привлекли работы, созданные семьями с детьми с особенностями здоровья, представившими крупную декоративную фигуру поморского осетра.

По словам организаторов, фестиваль «Рыбы в небе» уже стал заметным культурным событием региона и входит в тройку ключевых мероприятий проекта «Поморское лето», который продолжится другими тематическими фестивалями в течение лета.

 

14 июнь 11:52 | : Культура

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