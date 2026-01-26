Москва познакомится с жизнью национальных парков Поморья

Музей-заповедник «Царицыно» и Кенозерский национальный парк открывает выставку об искусстве, архитектуре, природе и истории Кенозерья и Онежского Поморья. В экспозиции — археологические артефакты, рукописные книги, церковная утварь, орудия труда, макеты лодок и изб, живопись, чертежи, фотографии и знаменитые расписные «небеса», типичные для храмовых построек Русского Севера.

Выставка расположена в одиннадцати залах Большого дворца музея-заповедника. На протяжение всей экспозиции по стенам тянется линия горизонта, выбранная дизайнерами выставки в качестве главной метафоры. Воспоминание о вечно преследующем тебя горизонте рассказывают все, кто хоть раз бывал на Онеге или Кенозере. На выставке горизонт разделяет не только небо и землю. Ниже него расположены витрины с древностями, выше — фотографии, топографические карты, старые книги, живописные картины, акварели и другие предметы из собрания тринадцати музеев, трех государственных архивов, нескольких научных институтов, библиотек и частных коллекций. Всего в экспозиции более 850 экспонатов. Среди них — фигурка медведя IV-III тысячелетия до нашей эры и топор эпохи раннего неолита, найденные во время многочисленных северных экспедиций.

Главные экспонаты выставки «Свобода и глушь» — «небеса», расписанные библейскими сюжетами потолочные перекрытия деревянных часовен конца XVIII века – начала XIX века. Особенно интересна так называемая «лекшмозерская леонардеска», роспись которой, по выражению реставраторов Центра Грабаря, напоминает картины Леонардо да Винчи. В действительности, изображения ликов на «небе» из часовни Тихвинской иконы Божией Матери в деревне Хвалинская, что под Каргополем, c конца XVIII века до недавнего времени старательно протирали сердобольные прихожане, и изображения стали расплывчатыми и как будто испускающими свет.

Часть экспонатов имеет мультимедийное сопровождение: видеопроекции (небо, вода, лес) и звуковые инсталляции (пение птиц, плеск волн, шум ветра). В зале, посвященном архитектуре, показаны обмерные чертежи, архитектурные планы, плотницкие инструменты (в том числе двадцать восемь гвоздей XIX века), наличники, различные элементы домовой резьбы, а также фотографии художника Ивана Билибина, трижды бывавшего в научных экспедиции по изучению деревянной архитектуры Русского Севера по заданию Русского музея, архитектора Александра Ополовникова, реставрировавшего Кижи, и историков Сергея Чернова и Андрея Обломского, в 1979 году прошедших по пути Кенского волока.

Одна из кураторских находок — разделение выставки на женскую и мужскую половины. К примеру, в одном зале рассказывается, что поморки подолгу оставались полновластными хозяйками дома, ведь мужья уходили в море очень на несколько месяцев; в двух витринах выставлены двадцать восемь аутентичных прялок из Першлахты, Вершинино, Ведягины, Зехновы, Тарасово и других деревень, стоящих по берегам Кенозера. В «мужском» зале демонстрируется семидесятилетний весновальный поморский карбаса, а также «сак» для вычерпывания сельди со дна лодки, компас-«маточка», которым поморы пользовались еще в XVIII веке, крестовины для бочек и сами бочки тоже. Здесь же на экранах показывают документальные фильмы Клавдии Хорошавиной и Евгения Шкарубы — о Кенозерье и Онежском Поморье, благодаря которым можно уйти с головой в культуру Русского Севера и навсегда его полюбить.

Выставочный проект «Свобода и глушь. От Кенозерья до Поморья» приурочен к 35-летию Кенозерского национального парка, включенного в список культурных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В течение семи месяцев выставка будет отчасти выполнять роль культурного центра, где помимо кураторских экскурсий проходят лекции о деревянном зодчестве, мастер-классы по лепке каргопольской игрушки и плетению из бересты, творческие встречи и многое другое.