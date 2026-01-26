"Север" в Архангельске возрождается из руин, но кинотеатром уже не будет

В настоящее время завершаются ремонтно-реставрационные работы. Леса у восточной части будут убраны уже до конца февраля. Впереди сооружение ожидают усиление фундаментов, монтаж железобетонных перекрытий, устройство кровли и монтаж коммуникаций.

Как ИА «Регион 29» рассказали в министерстве культуры и туризма Архангельской области, открытие кинотеатра «Север» будет осуществлено после завершения полного комплекса ремонтно-реставрационных работ и обустройства помещений.

Объект состоит из западной и восточной частей. В настоящее время завершаются ремонтно-реставрационные работы второго этапа по корпусу восточной части объекта, включающие в себя возведение стен, перекрытий и кровли, без отделочных работ и проведения коммуникаций. Строительные леса там будут убраны уже до конца февраля.

В связи с продолжением работ на объекте ограждение вокруг кинотеатра демонтировать не планируется.

Как отметили в министерстве, по корпусу западной части объекта запланировано проведение трех этапов разработки научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы. Первый этап планируется осуществить в 2026 году. Сроки второго и третьего этапа не утверждены.

После завершения проектных работ будут продолжены ремонтно-реставрационные работы на западной части объекта, включая усиления фундаментов, монтаж железобетонных перекрытий, устройство кровли и монтаж коммуникаций по всему зданию.

К сожалению киноманов, чисто кинотеатром «Север» уже не будет. Реконструированное здание планируется использовать в качестве музейного культурно-просветительского центра с размещением зала для проведения мероприятий, библиотеки, экспозиционных залов, помещений для проведения студий и мастер-классов. Ранее сообщалось, что после завершения реставрационных работ музейное объединение намеревается разместить здесь музейно-образовательный центр с возможностью проведения кинопоказов, сохранив традиционное назначение здания.

Идея восстановления «Севера» впервые возникла в начале XXI века, а к ней вернулись в конце 2019 года. Тогда кинотеатр вручную разобрали, стараясь сохранить каждую историческую деталь. Позднее на месте постройки проходили археологические раскопки. Первые стены возрождённого кинотеатра появились на старом месте в июле 2024 года.