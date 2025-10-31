Вверх
Новый год в Архангельске начнется с кинопремьер для детей

. В Архангельске покажут 16 новых короткометражных игровых и анимационных фильмов из разных стран мира для детей и семейного просмотра с 8 по 11 января, сообщила ТАСС директор Международного кинофестиваля Arctic open Тамара Статикова. Эти картины поступили на конкурс фестиваля 2025 года, но он не состоялся по финансовым причинам.

"С 8 по 11 января в Архангельске пройдут кинопоказы короткометражных игровых и анимационных фильмов из разных стран мира для детской и семейной аудитории. В программу вошли 16 фильмов, которые поступили на IX международный кинофестиваль Arctic open в 2025 году в номинацию "Лучший фильм для детей и юношества", - сказала Статикова.

Короткометражные фильмы и мультфильмы собраны в четыре кинопрограммы для разной возрастной аудитории. Здесь как работы начинающих кинематографистов, выпускников ВГИКа, так и авторские фильмы и мультфильмы уже именитых режиссеров. Детям будет интересно следить за сюжетом, поступками своих сверстников, их нравственном выборе, а взрослые увидят в коротком фильме философский смысл, который закладывает автор.

"В Новый год каждый из нас чуть-чуть возвращается в детство, ждет чудес и загадывает желания. И мы уверены, что фильмы программы "Арктик опен - детям" позволят вам окунуться в открытые чувства детского восприятия мира", - отметила программный директор кинофестиваля Анжелика Долинина.

Фильмы для каникул

Фильм "Самая сильная девочка в мире" молодого режиссера Сары Тарекегн снят по мотивам сказки "Пеппи Длинныйчулок". Непредсказуемую Пеппи в нем сыграла девятилетняя московская школьница Стася Березова. Режиссер-дебютант из Индии Сандип Редди Сама прислал на фестиваль трогательный, юмористический и душевный короткометражный фильм "Солнечный человек". "Я хотел рассказать, историю, которая бы передала тихую стойкость ребенка, то, как он мечтает, адаптируется и иногда любит так, что взрослые часто упускают из виду", - поделился режиссер своим замыслом.

Известный сценарист и продюсер Руслан Сорокин прислал свой короткометражный фильм "Эмили и Блэк" совместного производства России и Франции. Это трогательная история о верности и дружбе. 14-летняя Эмили приезжает на каникулы к тете во Францию и узнает печальную новость: ее друг детства, конь по кличке Блэк, тяжело болен. В таинственном лесу Эмили встречает ведьму и заключает с ней сделку.

В кинопрограмме представлено несколько анимационных фильмов. Режиссер-мультипликатор из Казахстана Жанна Бекмамбетова сняла фильм-притчу "Сын" о мальчике, прикованному к коляске, и посвятила его всем родителям, которые не сдаются. В творческом портфолио режиссера, сценариста, преподавателя Екатерины Кожушаной немало мультфильмов, созданных совместно со студией "Союзмультфильм". В программе представлено два авторских мультфильма: день из жизни семьи Аси "Папа-тучка, мама-солнце" и "Юность" о бунтаре-подростке Максе.

Еще об одном смелом мальчишке фильм "Тираннозавр Рекс" Тимура Юнисова. Пронзительный фильм Карелии Котовой "Точка-тире" о 8-летнем Саше, ставшим немым в 1943 году после потери родителей. Оксана Цепилова сняла фильм-сказку на бурятском языке о непутевом Янжае.

Впервые в детской программе архангельского международного кинофестиваля Arctic open короткометражки из Вьетнама, Аргентины и Непала. Как живут, чем занимаются, о чем мечтают, какие приключения происходят с детьми и подростками в этих странах, можно будет узнать, посмотрев фильмы.

