Группа Аквилон преподнесла литературный подарок всему Поморью

Проект «Литературные памятники Архангельска» инициирован писателем Николаем Харитоновым, объединившим вокруг себя команду опытных издателей. Поддержку в издании книг оказала Группа Аквилон.

Презентация первых трех книг состоялась накануне в креативном пространстве «СурковЪ Центре» на возрожденном Архангельском пивзаводе.

- Мы поддерживаем культурные инициативы, связанные с изданием книг. Среди вышедших в свет в последнее время: монография историка Игоря Гостева о реликвиях Петра I в Архангельске, книги известного художника Дмитрия Трубина, путеводитель по столице Поморья Николая Харитонова. И хотя тиражи небольшие, но все издания доступны в библиотеках, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Новая серия задумана в двух форматах - Большом и Малом. Большая серия включает объёмные авторские произведения архангельских писателей, в которых отражены значительные исторические эпохи и события. Малая серия - сборники. Под одной обложкой здесь соседствуют стихи, проза, документалистика и философские тексты разных периодов архангельской истории.

Большой формат «Литературных памятников Архангельска» открывает книга «Каждый ветер ищет свой парус». В 2025 году она выдержала четыре тиража. Экземпляры хранятся в библиотеке святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла, переданы потомкам Брауншвейгской династии и Российскому Императорскому дому Романовых.

Её автор, архангелогородец Анатолий Каранин, организовал 19 исторических экспедиций и сделал открытия, которые веками не удавались официальным исследованиям — ни дореволюционным, ни советским, ни современным. Без серьёзного финансирования, но с поразительным результатом, заставившим специалистов признать очевидное: сделано невозможное. Один из ключевых эпизодов — судьба императора Иоанна VI. Младенец-царь, свергнутый дворцовым переворотом, прошёл путь от холмогорской ссылки до Шлиссельбурга и погиб в заточении. Его захоронение безуспешно искали столетиями.

- В книге отражены очень интересные истории, касающиеся Брауншвейгского семейства, которое было сослано в заточение в Холмогоры. Кроме того, это история поиска соловецких колоколов и их возвращение в Голгофо-Распятский скит на остров Анзер. А также обнаружение затонувшего в дельте Северной Двины парусного 54-х пушечного линейного корабля «Варахаил», построенного в Соломбале. Каждая из этих историй – уникальная, подробности, которые никогда не публиковались – только в этой книге, - рассказал Анатолий Федосьевич.

Авторы книг Малой серии - не всегда северяне по происхождению, но каждый из них оставил заметный творческий след на Архангельском Севере.

Первым в Малой серии стал сборник детских писем, стихов и рисунков «Россия. Победа. Архангельск. Нашему Защитнику».

- Однажды один из моих знакомых, вернувшись с фронта, сказал мне: «Ты понимаешь, так хотел сохранить письмо школьника из Архангельска, но бумага, сырость, так жаль!» И я подумал, почему бы нам не сделать книжку. И мы решили - архангельские солдаты должны получить живое тепло родного города. Школьникам предложили рисовать Архангельск, писать стихи и тексты - о чём хотят. Сразу честно сказали: всё это поедет на войну, к взрослым землякам. Дальше дети действовали сами - от первоклашек до старшеклассников, - рассказал Николай Харитонов.

Так появилась небольшая карманная книга- удобная в дороге, в твёрдом и мягком переплёте. Детское творчество отправили на фронт, и почти сразу стало ясно: эти книжки там нужны. Волонтёры, которые отвозили книжки так и говорили — «мужики еще просят».

- Так получилось, что мне довелось передавать эту книгу нашим ребятам практически на всей линии боевого соприкосновения – от Курской до Херсонской области. И везде ее приняли очень хорошо, с большим теплом, - рассказал директор по связям с общественностью Группы Аквилон Георгий Гудим-Левкович.

Вторую книгу Малой серии - «Антология Архангельской поэзии»» нельзя купить: на последней странице стоит прямое предупреждение — «не для торговли». Под одной обложкой — поэты разных веков, связанных с Архангельском: от поэтических истоков Выгорецкой пустыни до пятнадцатилетнего автора возможного будущего нового северного стиха.

Здесь и Михаил Ломоносов, изменивший русское стихосложение, и участники войны 1812 года, и Илья Эренбург, удивлённый свободой мысли архангельских рабочих. Сергей Есенин, скрывавшийся на Севере и женившийся по дороге на Зинаиде Райх; Сергей Михалков, спасший здесь Николая Рубцова; Евгений Евтушенко с поэмой, хорошо памятной старшему поколению горожан. Александр Городницкий, назвавший Северную Двину самой русской рекой, и Иосиф Бродский, благодаривший Норинскую ссылку за опыт жизни российской провинции. Отдельная глава — «поэтическое дерево» Плесецка: Марков, Одинцов, Чуркин, Чумбаров-Лучинский. В следующих выпусках появятся и другие архангельские «дубравы». Завершают сборник наши современники: Елена Казакевич, уже читаемая в России и Китае, и самый юный автор антологии — пятнадцатилетний школьник. Книга уже передана в библиотеки региона.

Принципиально важно: книги Малой серии не поступают в продажу. Тираж издаётся на частные средства участников «Литературного квадрата» и полностью предназначен для библиотек Поморья. Экземпляры распространяются бесплатно, с пометкой «не для продажи», в количестве, равном числу библиотек региона. В 2025 году в серии вышли первые три книги.