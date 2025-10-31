Вверх
В Архангельске изданы три уникальных книги при поддержке Группы Аквилон

Проект «Литературные памятники Архангельска» инициирован писателем Николаем Харитоновым, объединившим вокруг себя команду опытных издателей - не только из Архангельска. Поддержку в издании книг оказала Группа Аквилон.

 Презентация первых трех книг состоится 18 декабря в 15 часов в «СурковЪ Центре» на возрожденном Архангельском пивзаводе.  

 Серия задумана в двух форматах - Большом и Малом. Большая серия включает объёмные авторские произведения архангельских писателей, в которых отражены значительные исторические эпохи и события. Малая серия - сборники. Под одной обложкой здесь соседствуют стихи, проза, документалистика и философские тексты разных периодов архангельской истории. 

 Авторы не всегда северяне по происхождению, но каждый из них оставил заметный творческий след на Архангельском Севере. Принципиально важно: книги Малой серии не поступают в продажу. Тираж издаётся на частные средства участника «Литературного квадрата» и полностью предназначен для библиотек Поморья. Экземпляры распространяются бесплатно, с пометкой «не для продажи», в количестве, равном числу библиотек региона. В 2025 году в серии вышли первые три книги.

 - Мы традиционно поддерживаем культурные инициативы, связанные с изданием книг. Среди вышедших в свет в последнее время: монография по Петровских реликвиях в Архангельске историка Игоря Гостева, книги известного художника Дмитрия Трубина, путеводитель по столице Поморья Николая Харитонова. И хотя тиражи небольшие, но все издания доступны в библиотеках, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

 Книга «РОССИЯ. ПОБЕДА. АРХАНГЕЛЬСК. Нашему Защитнику» стала первой в Малой серии и полностью была отправлена в зону специальной военной операции. 

 - Повод был простой и болезненный: мы увидели, как школьные письма защитникам иногда превращаются в трафарет - одни и те же фразы под диктовку, без права на собственные слова. Тогда и решили: архангельские солдаты должны получить не заученный текст, а живое тепло родного города. Школьникам предложили рисовать Архангельск, писать стихи и тексты — о чём хотят. Сразу честно сказали: всё это поедет на войну, к взрослым землякам. Дальше дети действовали сами - от первоклашек до старшеклассников, - рассказал Николай Харитонов.

 Так появилась небольшая карманная книга — удобная в дороге, в твёрдом и мягком переплёте. Детское творчество отправили на фронт, и почти сразу стало ясно: эти книжки там нужны. Волонтёры, которые отвозили книжки так и говорили — «мужики еще просят».

 В память об этом опыте было решено: Малая серия «Литературных памятников Архангельска» отныне будет только карманного формата. А юные авторы получили по экземпляру — в свои будущие библиотеки, чтобы однажды перечитать и понять и личное, и общее. 

 Вторую книгу Малой серии - «Антология Архангельской поэзии»» нельзя купить: на последней странице стоит прямое предупреждение — «не для торговли». Под одной обложкой — поэты разных веков, связанных с Архангельском: от поэтических истоков Выгорецкой пустыни до пятнадцатилетнего автора возможного будущего нового северного стиха. 

 Здесь и Михаил Ломоносов, изменивший русское стихосложение, и участники войны 1812 года, и Илья Эренбург, удивлённый свободой мысли архангельских рабочих. Сергей Есенин, скрывавшийся на Севере и женившийся по дороге на Зинаиде Райх; Сергей Михалков, спасший здесь Николая Рубцова; Евгений Евтушенко с поэмой, хорошо памятной старшему поколению горожан. Александр Городницкий, назвавший Северную Двину самой русской рекой, и Иосиф Бродский, благодаривший Норинскую ссылку за опыт жизни российской провинции. Отдельная глава — «поэтическое дерево» Плесецка: Марков, Одинцов, Чуркин, Чумбаров-Лучинский. В следующих выпусках появятся и другие архангельские «дубравы». Завершают сборник наши современники: Елена Казакевич, уже читаемая в России и Китае, и самый юный автор антологии — пятнадцатилетний школьник. Книга уже передана в библиотеки региона.

 Большую серию «Литературных памятников Архангельска» открывает книга «Каждый ветер ищет свой парус». За лето 2025 года фолиант выдержал четыре тиража. Экземпляры хранятся в библиотеке святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла, переданы во Всероссийское военно-историческое общество, потомкам Брауншвейгского дома и Российскому Императорскому дому Романовых.

 Её автор, архангелогородец Анатолий Каранин, организовал девятнадцать частных исторических экспедиций и сделал открытия, которые веками не удавались официальным исследованиям — ни дореволюционным, ни советским, ни современным. Без серьёзного финансирования, но с поразительным результатом, заставившим специалистов признать очевидное: сделано невозможное. 

 Один из ключевых эпизодов — судьба императора Иоанна VI. Младенец-царь, свергнутый дворцовым переворотом, прошёл путь от холмогорской ссылки до Шлиссельбурга и погиб в заточении. Его захоронение безуспешно искали столетиями. Ответ дала экспедиция Каранина. Где и как — рассказано в книге «Каждый ветер ищет свой парус», как и о других открытиях, уже вписанных автором в историю Архангельска и России.

 В уходящем году Группа Аквилон построила в Архангельской области 170 тыс. кв. м нового жилья - порядка 2700 квартир, большинство из которых приобретено северянами. В 2025 году компания приступила к строительству в Поморье 125 тыс. кв. м: в Архангельске и Северодвинске началось возведение 9 объектов: трех новых жилых комплексов, и шести новых очередей в строящихся комплексах, всего более 1600 квартир.

 Отметим, что Архангельская область остается опорной площадкой для реализации проектов Группы Аквилон. Общий объем строительства нового жилья, которое Группа Аквилон осуществляет в Архангельске и Северодвинске составляет порядка 500 тыс. кв. м. В планах у Группы Аквилон в Поморье на ближайшие годы – порядка 500 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций около 50 млрд. рублей.


17 декабрь | Культура

