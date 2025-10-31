Вверх
Индусы привезли в Архангельск не тольк кино

В рамках кинопоказов IX Международного кинофестиваля Arctic Open («Открытая Арктика») в Архангельском краеведческом музее состоялась встреча представителей Министерства культуры и туризма Архангельской области с Нирмешем Кумаром, руководителем культурного и консульского отдела Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге.

Встреча была инициирована Генконсульством Индии как часть стратегии по развитию культурного взаимодействия, в первую очередь через объединение усилий в сфере киноиндустрии. Организатором выступил – Поморский культурный фонд «Берегиня». 

По словам Нирмеша Кумара, поддержка совместных кинопроектов способствует не только укреплению культурных связей, но и туристическому обмену между странами: «Индийские зрители могут открыть для себя красоту России, а российские — познакомиться с богатым культурным наследием Индии».

Индийские кинопроизводители проявляют живой интерес к северным регионам России как потенциальным локациям для съемок. Так, известный индийский режиссёр Нила Мадхаб Панда планирует снимать сцены романтической комедии «В погоне за северным сиянием» в Санкт-Петербурге, Мурманске, Карелии и рассматривает Архангельскую область как одну из ключевых локаций для проекта. Сюжет фильма рассказывает о молодожёнах из Индии, которые отправляются на Кольский полуостров за полярным сиянием. В путешествии с влюблёнными начинают происходить разнообразные забавные ситуации, выпутываться из которых им помогают русские друзья.

 На встрече были обсуждены практические вопросы организации международных киносъемок и создания копродукции, а также планы по проведению совместной онлайн-конференции. Помимо этого, предложения туристических маршрутов будут направлены в Ассоциацию туроператоров Индии для дальнейшей популяризации Архангельской области среди индийских туристов.

«Для нас российско-индийские отношения очень важны, — отметила Анна Викторовна Тютрина, заместитель министра – начальник управления развития туризма министерства культуры Архангельской области. — Мы видим развитие не только в культурных, но и образовательных и профессиональных проектах. Встречи с индийскими партнёрами становятся все более регулярными, и каждый контакт укрепляет не только деловые, но и человеческие связи».

В ходе встречи председатель регионального отделения Союза кинематографистов РФ Анатолий Конычев представил механизмы взаимодействия с кинокомпаниями и опыт работы кинокомиссии Архангельской области, которая на постоянной основе оказывает поддержку съёмочным группам. Напомнил, что несколько лет назад индийские студенты уже участвовали в съемках фильма «Обет» архангельского режиссера Николая Флотского. 

 По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в регулярной организации совместных кинопоказов, B2B-встреч, и развитии инфраструктуры для международного кинопроизводства. Важную роль в этом продолжит играть международный кинофестиваль Arctic Open как эффективная площадка для диалога, альтернативного проката, обмена опытом в сфере кинопроизводства, продвижения региона на международном уровне.

В завершение Нирмеш Кумар подчеркнул:

 «Кинофестивали как в Индии, так и в России всегда были местом для установления профессиональных контактов и поиска партнеров. И ваш кинофестиваль, «Arctic open» (Открытая Арктика), на который мы приехали, и будущие мероприятия – самая лучшая основа и механизм для поддержания наших двусторонних культурных отношений».

 Это был первый визит в Архангельск консула по культуре Нирмеша Кумара, но, по его словам, он уже успел поймать отголоски северного сияния в иллюминаторе самолета.

В этот же день в кинотеатре «Мираж Синема» прошли показы трех фильмов индийских режиссеров, где зрители смогли познакомиться с современным авторским индийским кино и расширить свои культурные горизонты.

10 декабрь 12:16 | : Культура

