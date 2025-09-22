Архангельская библиотека обогатилась книгой знаменитого писателя

Сигнальные экземпляры нового сборника Евгения Коковина «Осколок» сегодня поступили в детскую библиотеку, которая носит имя знаменитого писателя. Новое поступление презентует глава администрации Архангельска Дмитрий Морев;

- В книгу вошли малоизвестные страницы творчества нашего земляка. Работу над ее составлением более 16 лет проводили настоящие энтузиасты – директор библиотеки Коковина Ирина Перевозникова и доктор филологических наук Елена Галимова.

В «Осколок» вошли повести и рассказы, фельетоны и фронтовые корреспонденции, которые публиковались в газетах и альманахах периода Великой Отечественной войны. Большая работа была проведена в архивах, и многие тексты впервые станут доступны современному читателю.

Важно, что у Коковина много детской прозы, а это ключ для передачи памяти о героическом военном времени нашему юному поколению.

Тираж нового издания – 1000 экземпляров. Книга поступит во все библиотеки Архангельской области, в школьные библиотеки города и нашим бойцам, которые сейчас находятся на СВО.

Проект удалось воплотить в жизнь, объединив усилия администрации Архангельска, библиотеки и ТОСа «Предмостный». Благодарю всех, кто причастен к этому событию!



