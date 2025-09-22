Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская библиотека обогатилась книгой знаменитого писателя

Сигнальные экземпляры нового сборника Евгения Коковина «Осколок» сегодня поступили в детскую библиотеку, которая носит имя знаменитого писателя. Новое поступление презентует глава администрации Архангельска Дмитрий Морев;

 - В книгу вошли малоизвестные страницы творчества нашего земляка. Работу над ее составлением более 16 лет проводили настоящие энтузиасты – директор библиотеки Коковина Ирина Перевозникова и доктор филологических наук Елена Галимова. 

 В «Осколок» вошли повести и рассказы, фельетоны и фронтовые корреспонденции, которые публиковались в газетах и альманахах периода Великой Отечественной войны. Большая работа была проведена в архивах, и многие тексты впервые станут доступны современному читателю. 

 Важно, что у Коковина много детской прозы, а это ключ для передачи памяти о героическом военном времени нашему юному поколению. 

Тираж нового издания – 1000 экземпляров. Книга поступит во все библиотеки Архангельской области, в школьные библиотеки города и нашим бойцам, которые сейчас находятся на СВО. 

 Проект удалось воплотить в жизнь, объединив усилия администрации Архангельска, библиотеки и ТОСа «Предмостный». Благодарю всех, кто причастен к этому событию!


04 декабрь 15:53 | : Культура

Главные новости


Дожить до сансары. Роман Михайлов высказался о таинствах любви
Две беды Вилегодского округа Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (79)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20