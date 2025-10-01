Малишава R.I.P

Культура Поморья понесла невосполнимую потерю - на 86-м году жизни скончался выдающийся артист и педагог, заслуженный работник культуры РФ Валерий Малишава. Выпускник Ленинградской консерватории посвятил более 45 лет преподаванию в Архангельском музыкальном колледже, воспитав несколько поколений вокалистов.

О том, кого мы потеряли, рассказывает издание «Регион 29»:

- Судьба музыканта неразрывно связана с Архангельском, куда он попал во время армейской службы в 1961 году. Здесь он встретил свою будущую супругу Татьяну. Ради возлюбленного она оставила институт и уехала с ним на родину в Абхазию. Их брак, зарегистрированный 21 ноября 1964 года, стал началом семейного союза, продлившегося более 60 лет.

После окончания Ленинградской консерватории Валерий Малишава выступал с ВИА, гастролируя по всей стране. Осуществив мечту об оперной сцене, он год работал в Саратовском оперном театре, где исполнил партии в операх «Евгений Онегин», «Кармен», «Борис Годунов». Однако семья вернулась в Архангельск, который считала своим настоящим домом.

За полувековую карьеру музыкант дал более 2000 концертов по всей стране. Вместе с супругой он также возрождал традицию создания архангельских козуль, ставшую визитной карточкой семьи. Валерий Малишава оставил богатое культурное наследие, воспитав десятки учеников и внеся значительный вклад в музыкальную жизнь Поморья.