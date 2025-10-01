Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Малишава R.I.P

Культура Поморья понесла невосполнимую потерю - на 86-м году жизни скончался выдающийся артист и педагог, заслуженный работник культуры РФ Валерий Малишава. Выпускник Ленинградской консерватории посвятил более 45 лет преподаванию в Архангельском музыкальном колледже, воспитав несколько поколений вокалистов. 

О том, кого мы потеряли, рассказывает издание «Регион 29»:

- Судьба музыканта неразрывно связана с Архангельском, куда он попал во время армейской службы в 1961 году. Здесь он встретил свою будущую супругу Татьяну. Ради возлюбленного она оставила институт и уехала с ним на родину в Абхазию. Их брак, зарегистрированный 21 ноября 1964 года, стал началом семейного союза, продлившегося более 60 лет.

После окончания Ленинградской консерватории Валерий Малишава выступал с ВИА, гастролируя по всей стране. Осуществив мечту об оперной сцене, он год работал в Саратовском оперном театре, где исполнил партии в операх «Евгений Онегин», «Кармен», «Борис Годунов». Однако семья вернулась в Архангельск, который считала своим настоящим домом.

За полувековую карьеру музыкант дал более 2000 концертов по всей стране. Вместе с супругой он также возрождал традицию создания архангельских козуль, ставшую визитной карточкой семьи. Валерий Малишава оставил богатое культурное наследие, воспитав десятки учеников и внеся значительный вклад в музыкальную жизнь Поморья.

 

12 ноябрь 11:11 | : Культура

Главные новости


Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года
Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (155)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20