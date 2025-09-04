Миру - "Мир". День первого сеанса в легендарном архангельском кинотеатре

6 ноября 1956 года в Архангельске состоялось значимое культурное событие — открытие кинотеатра «Мир». Уже на следующий день, 7 ноября, для первых зрителей провели сеанс, показав художественный фильм «Человек родился». Подробности от издания «Регион 29»:

- Новый кинотеатр быстро стал одним из самых популярных мест досуга в городе. Он привлекал публику не только показами кино, но и своей уникальной атмосферой.

В распоряжении зрителей были два хорошо оформленных зала — Красный и Голубой, просторное фойе, комната отдыха со свежей прессой, красочно оформленные стенды и живой оркестр. Ежедневно в «Мире» проводилось по 15–16 сеансов, и билеты на них пользовались огромным спросом. Уже в 1957 году кинотеатр посетили рекордные 1 миллион 82 тысячи зрителей.



В 2000 году он был закрыт на реконструкцию. В 2020 году здание кинотеатра «Мир» было включено в перечень объектов культурного наследия. К слову, постройку приобрел местный бизнесмен , но здание не работает из-за отсутствия арендаторов.

Напомним, споры насчет будущего «Мира» не затихают до сих пор – то ли возродить его в кинематографическом виде, то ли открыть в нем городской Дворец бракосочетаний, то ли просто снести к хрущевской маме. Подробности читайте здесь.