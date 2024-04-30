Этот «Мир» придуман не нами

На сессии Архангельского областного Собрания депутат Олег Черненко неожиданно для многих поднял вопрос о дальнейшей судьбе законсервированного кинотеатра «Мир». Почему неожиданно? Где кино, а где Черненко…

Впрочем, Олег Витальевич и не думал продвигать киноискусство в массы. В его видении (далеко не новом) здание в стиле «позднесталинский ампир», расположенное на центральной улице города, должно стать местом, где гербовой печатью скрепляется союз двух любящих сердец. А то на сегодняшние загсы без слёз не взглянешь… никакой торжественности. Другое дело, Дворец!

В разного рода телеграмм-каналах сразу задумались – а с чего это бизнесмен совсем другого профиля топит за социалку, никак хороший подрядец намеревается урвать?! Оставим досужие домыслы. Скорее всего, справеливоросс представил, как уже через несколько лет к Храму Любви съезжается молодёжь, прослушавшая полный курс целомудрия, инициированного видным членом его партии. Как брачующиеся будут доказывать свою телесную невинность, разберёмся по ходу дела.

Инициативу областного депутата сразу поддержал его коллега из городской Думы Владимир Хотеновский, он же владелец здания. Цитата:

- С моей точки зрения, идея сама по себе действительно хорошая, поддерживаю! Красивый, современный Дворец бракосочетания Архангельску необходим.

Нужно отметить, что Владимир Сергеевич давно не скрывает, что приобретение здания «Мира» - один из самых неудачных его бизнес-проектов. Куплено в 2008-ом, постоянно вкладываются средства в поддержание жизнеспособности и никакой отдачи. Поэтому одна мысль – сбагрить с рук хоть кому и неважно подо что… понять можно.

Однако так ли нужен Дворец городу? Это место, куда приличные люди приезжают один раз и на всю жизнь (участие в свадебной массовке не счёт). Троицкий проспект и так перегружен, часто замирает в пробках, а тут кавалькады разукрашенных лентами и пупсами машин. Выходить после таинства бракосочетания прямо на всеобщее обозрение прохожих (не с заднего же входа) под известные шутки о «торжественной сдаче в эксплуатацию»… по мне, то ещё удовольствие.

Острословы предложили альтернативный вариант – сделать в здании общегородской пункт ритуального прощания. И готовое название есть – «Мир» праху твоему».

Шутки шутками, но давайте задумаемся о целесообразности перестройки здания, изначально спланированного под совсем другие нужды.

Лет сто тому назад мы это проходили – в порыве всеобщего богоборчества церкви отдавали под кинотеатры, я минимум три таких помню по Москве. Ещё и мотивировали, мол, там акустика хорошая. Действительно хорошая, но сидеть и смотреть было неуютно (особенно когда «детям до 16-ти»), казалось, вокруг что-то витает. И уже в начале 70-х опомнились и стали убирать. Убирать совсем, церковь отказывалась принимать назад опоганенные святыни, не отмолишь, легче новое построить.

Конечно, загс – не храм (хотя что-то общее есть, кто как к браку относится). Но вдруг кому-то особо впечатлительному (таких немало) представится, что в том зале, в каком он даёт сейчас клятву вечной любви и верности, крутили кадры постельных сцен бесстыдного французского производства. Конфуз… тут и за свадебным столом переусердствовать недолго.

Если уж принято считать брак, заключённый при участии государства, светским таинством, давайте придерживаться этой линии.

Да, здание пережило безвременье 90-х, когда в нём только торговали. Но через это испытание прошёл практически весь отечественный кинопрокат. Говорят, возвращение к истокам обошлось даже без освящения.

Тем более, что Архангельску действительно не хватает отдельно стоящего несетевого муниципального кинотеатра. А ещё лучше – кинокомплекса, что и строилось почти 70 лет назад на том самом месте.

О необходимости муниципального кинотеатра только мною написано много. Есть культурные события, которые по определению не приносят доход и финансируются из бюджета. Но собственнику по фиг, он нацелен исключительно на прибыль – не нравится цены аренды, ищите другое место, если сможете.

В Архангельске остался единственный кинотеатр, который действительно кинотеатр – «Русь». Место заказанное для маломобильных граждан – там такой пандус, что детскую коляску поднимать страшно (лично показывал губернатору Цыбульскому, он возмущался). Плюс зимой там бывает холодно, участники кинофестиваля Arctic open, постукивая зубами в декабре, шутили – вы нас так к Арктике адаптируете? У собственника всё тот же ответ – «если не нравится…». Будь у кинофестиваля своё место, таких бы проблем не возникло.

Здание бывшего кинотеатра «Мир» несложно оборудовать свободным доступом для маломобильных граждан, как и аппаратурой для людей с проблемами слуха (тифлокомментирование). Это заложено в существующей концепции создания на базе «Мира» кинокультурного центра (ознакомиться здесь). Не только киносеансы, но и киновидеопрокат, киноархив, место занятий киношкол и киноклубов, число и разноформатность которых множится. Место встречи для кинофанатов и киногурманов, всем найдётся, где разместиться.

А уж целевая аудитория – от 7 лет до сколько-проживёте. Сравните её со средним возрастом и количеством вступающих в брак (пусть и не по одному разу).

Да и в целом – здание изначально спланировано под кино и сопутствующие ему услуги, развлечения. То есть, глобальной перестройки не потребуется, не то, что с Дворцом бракосочетания или, упаси Господь, общегородским моргом. Сумма финансовых вложений в подобных проектах – один из главных вопросов.

И ещё немного о душе. Вот такие цифры:

- в 1957 году кинотеатр «Мир» посетили 1 млн 082 тыс. зрителей;

- в 1958 году уже 1 млн 200 тыс.

В 1961 году внутри кинотеатра открылся детский кинотеатр «Пионер».

Да простят меня клирики за богохульство, но другого сравнения не подберу – это место намолено КИНО, оно впитало положительную энергетику миллионов зрителей.

Так скажите, причём здесь ЗАГС?!

Леонид Черток