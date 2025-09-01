Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Мезени прозвучала "Музыка Победы"

В течение нескольких дней в рамках реализации проекта "К подвигу героев песней прикоснись" в актовом зале школы проходили концерты Мезенского народного духового оркестра, руководит которым Богданов Юрий Борисович. 

 Оркестр представил программу "Музыка Победы".

 Звуки труб, тромбонов и барабанов сливались в один гимн Победе, гимн миру и надежде на светлое будущее.

 А солисты, Александр Мишуков, Светлана Коткина, Иван Сафонов проникновенно исполнили песни военных лет, вложив в каждую ноту трепет и благодарность.

 Музыка Победы – это не просто концерт, это память, запечатленная в звуках, это дань уважения героям, это вера в лучшее.

16 октябрь 16:03 | : Культура

Главные новости


Пингишенская волость
«Мы открыты для всех». Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (218)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20