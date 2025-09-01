В Мезени прозвучала "Музыка Победы"

В течение нескольких дней в рамках реализации проекта "К подвигу героев песней прикоснись" в актовом зале школы проходили концерты Мезенского народного духового оркестра, руководит которым Богданов Юрий Борисович.

Оркестр представил программу "Музыка Победы".

Звуки труб, тромбонов и барабанов сливались в один гимн Победе, гимн миру и надежде на светлое будущее.

А солисты, Александр Мишуков, Светлана Коткина, Иван Сафонов проникновенно исполнили песни военных лет, вложив в каждую ноту трепет и благодарность.

Музыка Победы – это не просто концерт, это память, запечатленная в звуках, это дань уважения героям, это вера в лучшее.