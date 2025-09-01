У архангелогородцев есть шанс узнать, отчего так в России березы шумят

5 октября 2025 года в 16:00 в Архангельской областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова состоится творческая встреча с поэтом, членом Союза писателей России Михаилом Андреевым — «Отчего так в России берёзы шумят». Мероприятие организовано Союзом писателей России.

В ходе встречи Михаил Андреев исполнит песни на свои стихи, расскажет о самых ярких периодах своей творческой деятельности и удивительных фактах из биографии.

Также свое участие подтвердили выпускник музыкального колледжа имени Мусоргского и знаменитой академии Гнесиных, основатель и бессменный руководитель ансамбля народной песни и танца «Дивованье» Владислав Смелов, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Северное сияние», лидер популярной среди молодёжи музыкальной группы «Лайф» Александр Конурин.

С песнями на стихотворения Михаила Андреева выступят профессиональные вокалисты-участники Студии молодых литераторов «Абрамовский большак» при Архангельском региональном отделении СПР и ученики подшефной АРО СПР Средней школы №9 Архангельска имени Константина Симонова.

В качестве гостей встречи планируется присутствие представителей Министерства культуры Архангельской области, социального блока администрации Архангельска, депутатского корпуса Архангельской области, учреждений культуры Архангельской области, членов Архангельского регионального отделения СПР и его Студии молодых литераторов «Абрамовский большак», представителей творческих союзов, общественных и ветеранских организаций, студентов, представителей литературного сообщества и общественных организаций.

Михаил Васильевич Андреев — поэт, автор песен, член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2011), лауреат Премии Ленинского комсомола (1987), лауреат Международного конкурса газеты «Литературная Россия» (2005).

Песни на стихи Андреева исполняют группы «Любэ», «Иванушки International», «Белый орёл», «Золотое кольцо», «Фабрика», «Корни», а также Михаил Шуфутинский, Влад Сташевский, Александр Малинин, Дима Билан и др. Из наиболее известных песен на его стихи можно отметить «Отчего так в России берёзы шумят?», «Трамвай пятёрочка», «Главное, что есть ты у меня», «Самоволочка» («Любэ»), «Тополиный пух» («Иванушки International»), «Потому что нельзя быть красивой такой» («Белый орёл») и др.

На стихи Андреева сочинил свой последний камерно-вокальный опус один из крупнейших русских композиторов-симфонистов ХХ в. Н. И. Пейко (вокальная сюита «Люди, земля и небо» для высокого голоса и фортепиано).

Ведущий встречи: Калиниченко Андрей Олегович, член правления Архангельского регионального отделения СПР, руководитель Студии молодых литераторов «Абрамовский большак» при АРО СПР.

Творческий вечер состоится 5 октября в 16:00 в Государственном бюджетном учреждении культуры Архангельской области «Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова» (г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 1).