По телевизору показали обманутую няню из Архангельска

Нина Теняева стала героиней реалити-шоу про женщин, которые стали жертвами обмана со стороны женатых мужчин. Душераздирающие подробности этого пути к славе от издания «Регион 29»:

- «Беременна по обману» — первое реалити про женщин, которые стали жертвами обмана со стороны женатых мужчин. Они надеялись на крепкие и долгие отношения, их возлюбленные обещали им надежную семью. И вот, забеременев от своего любимого человека, они узнают правду — их мужчина женат и ведет двойную жизнь.

Героиней 5 серии стала Нина Теняева из Архангельска, ей 27 лет. Нина отучилась на детского психолога, но сейчас работает няней, присматривает за ребёнком своих соседей. Также девушка воспитывает свою 8-летнюю дочь от первого брака. С бывшим мужем Нина развелась из-за того, что он часто отсутствовал дома, пропадал на гулянках с друзьями и был неверным. 

Однажды Нина познакомилась с Романом, который дал ей надежду на новую любовь и счастливую семью. Мужчина уверял, что давно разведён. Девушка ему поверила. Ей казалось, что она встретила мужчину своей мечты, но реальность оказалась жестокой: он скрывал, что женат. Нина думала, что у неё идеальные отношения: любящий мужчина, который сразу нашёл общий язык с её дочкой, моральная и финансовая поддержка, полное взаимопонимание. Однако всё начало рушиться в тот момент, когда Роман внезапно перестал выходить на связь… В конце серии у Нины родился сын Лев… Потом Роман всё-таки развёлся, Нина простила Романа и они воссоединились.

От редакции ИА «Руснорд»: ох уж эти провинциалки… на что только не пойдут, лишь бы в телевизоре засветиться.

