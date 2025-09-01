Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На Мезенской сельхозярмарке можно было встретить и духовную пищу

В этом году сотрудники Мезенской центральной библиотеки решили, что урожай знаний и культурный подтекст не менее важны.

 Дружная библиотечная команда с удовольствием приняла участие в ежегодной осенней Мезенской сельскохозяйственной ярмарке, чтобы добавить щепотку исторической и литературной магии в этот осенний праздник и организовала площадку "Из истории мезенской ярмарки" .

 Вместе с библиотекарями гости площадки угадывали по фото писателей и поэтов- земляков, прославивших Мезенский край на литературной ниве. Азарт был нешуточный! Самые эрудированные получили звание «Литературные знатоки».

 Сотрудники библиотеки представили вниманию посетителей стенд "Из истории Мезенской ярмарки",который погрузил гостей в атмосферу прошлого, ведь на нем были размещены фотографии ежегодной осенней ярмарки разных лет.

 А также: организовали книжную продажу краеведческих книг.

 Так что унести с ярмарки можно было не только банку огурцов, но и ценные издания, рассказывающие об истории Мезенского края! Отрадно, что теперь на полках многих мезенцев и гостей города появятся новые краеведческие книги!

 Раздавали буклеты, подготовленные библиографом Мезенской библиотечной системы.

 Каждый желающий мог абсолютно бесплатно собрать свою «культурную жатву»: буклеты содержали информацию о мезенских писателях и поэтах, увлекательные факты из истории ярмарки и, конечно, исторические факты из прошлого нашего славного города Мезень. Читайте и просвещайтесь! Пусть они будут всегда под рукой!

 А еще библиотекари фотографировали всех желающих под библиотечным осенним зонтиком с желтыми и оранжевыми листьями для сохранения памяти об ежегодном осеннем празднике.  

Культура и история — это тоже богатство, библиотекари собирают его по крупицам для вас.


25 сентябрь 14:05 | : Культура

Главные новости


О сборнике архангельских литераторов 1844 года
Каким бывает счастье. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (331)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20