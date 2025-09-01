На Мезенской сельхозярмарке можно было встретить и духовную пищу

В этом году сотрудники Мезенской центральной библиотеки решили, что урожай знаний и культурный подтекст не менее важны.

Дружная библиотечная команда с удовольствием приняла участие в ежегодной осенней Мезенской сельскохозяйственной ярмарке, чтобы добавить щепотку исторической и литературной магии в этот осенний праздник и организовала площадку "Из истории мезенской ярмарки" .



Вместе с библиотекарями гости площадки угадывали по фото писателей и поэтов- земляков, прославивших Мезенский край на литературной ниве. Азарт был нешуточный! Самые эрудированные получили звание «Литературные знатоки».

Сотрудники библиотеки представили вниманию посетителей стенд "Из истории Мезенской ярмарки",который погрузил гостей в атмосферу прошлого, ведь на нем были размещены фотографии ежегодной осенней ярмарки разных лет.

А также: организовали книжную продажу краеведческих книг.

Так что унести с ярмарки можно было не только банку огурцов, но и ценные издания, рассказывающие об истории Мезенского края! Отрадно, что теперь на полках многих мезенцев и гостей города появятся новые краеведческие книги!

Раздавали буклеты, подготовленные библиографом Мезенской библиотечной системы.

Каждый желающий мог абсолютно бесплатно собрать свою «культурную жатву»: буклеты содержали информацию о мезенских писателях и поэтах, увлекательные факты из истории ярмарки и, конечно, исторические факты из прошлого нашего славного города Мезень. Читайте и просвещайтесь! Пусть они будут всегда под рукой!

А еще библиотекари фотографировали всех желающих под библиотечным осенним зонтиком с желтыми и оранжевыми листьями для сохранения памяти об ежегодном осеннем празднике.

Культура и история — это тоже богатство, библиотекари собирают его по крупицам для вас.



